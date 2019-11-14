Защита доцента-расчленителя Соколова просит смягчить ему меру пресечения

Санкт-Петербург, 14 ноября. Адвокат бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, подал апелляционную жалобу на постановление суда об аресте историка-расчленителя.

По словам адвоката Александра Почуева, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об аресте Соколова.

«Защита подала на арест жалобу», — сказал адвокат.

По мнению Почуева, «суд не изучил должным образом обстоятельства, которые послужили основанием для ареста Соколова», поэтому защита будет добиваться более мягкой меры пресечения для историка. При этом адвокат отметил, что подал жалобу без согласия Соколова.

Напомним, 9 ноября бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. В момент задержания Соколов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее в квартире доцента-потрошителя был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой. 11 ноября суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.

Позднее выяснилось, что Соколов четыре раза выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки, когда она спала. После этого Соколов расчленил тело девушки и выбросил часть останков в Мойку, чтобы скрыть следы преступления. Позднее Соколов планировал покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости.