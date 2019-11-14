Вышинский рассказал, почему ждет на Украине новых репрессий против журналистов

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал, к чему приведет законодательное новшество на Украине — введение «стандарта новостей». Передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«То, что происходит на Украине в области свободы слова, для меня очень неожиданно, поскольку мои личные ожидания после избрания президентом Украины Владимира Зеленского были оптимистичными», — заявил Вышинский.

Бывший украинский журналист, до сих пор находящийся под следствием на Украине, рассказал, как в июле этого года проснулся в камере Лукьяновского изолятора в Киеве от громкого звука.

«Показалось, что это гром. А наутро узнал, что из гранатомета обстреляли украинский телеканал «112». Для меня это яркий образ отношения к журналистам на Украине при президенте Петре Порошенко. Мне казалось, что постепенно положение украинских журналистов будет улучшаться. Однако то, что я сейчас узнаю, не вызывает у меня положительных эмоций», — признался правозащитник.

В частности, считает он, уже задекларированный Владимиром Зеленским закон о «стандарте новостей», который должен быть внесен в Верховную раду и принят до наступления нового года, приведет к дальнейшему ущемлению свободы слова.

«Для меня вообще непонятно, как можно законодательно ввести «стандарт новостей». Все равно что ввести некие стандарты на проведение операции по аппендициту. Есть профессиональные стандарты в любой сфере, в которые государству ни к чему вмешиваться. Это регулируется внутрикорпоративными принципами. И когда государство говорит: «Нет, мы лучше знаем, как вам, журналистам, работать», ничего хорошего ждать не приходится», — отметил Кирилл Вышинский.

Журналист и правозащитник заявил, что для него это удивительно вдвойне, «поскольку декларируют введение таких стандартов люди, пришедшие из медиа».

Например, Никита Потураев, Александр Ткаченко, с которыми ему приходилось работать.

«Я не ожидал от бывших коллег такого циничного подхода. И эти люди хотят закрепить несвободу слова законодательно. Меня это удивляет и пугает вдвойне. Я понимаю, что возможна ситуация, когда на Украине даже не придется стрелять в неугодных журналистов. Все будет сделано тихо и по закону», — предположил Вышинский.

Вся неудобная власти информация будет отсекаться на подступах к СМИ. Можно закрутить гайки так, что никто не пикнет и без выстрелов, поскольку за нарушение парадоксального закона можно будет посадить в тюрьму, считает эксперт.

«До недавнего времени было 13 украинских журналистов, включая меня, оказавшихся под уголовным преследованием. Боюсь, что при Зеленском этот список будет только расширяться. Поскольку есть тенденция жестко регламентировать работу журналистов даже уже на уровне новостей, а не аналитических статей», — резюмировал правозащитник.

По словам политолога, доктора политических наук Александра Семченко, и ныне работающего на Украине, цена свободы слова в этой стране сильно поднялась.

«Для кого-то эта цена — здоровье. Мне пока удается избавиться от нападения, уже дважды меня предупреждали о готовящихся провокациях», — рассказал он.

Другая цена за свободу слова — непосредственно личная свобода журналиста. На Украине многие люди сидят в тюрьмах по политическим обвинениям. За время правления Порошенко, по подсчетам правозащитников, более 4 тысяч человек оказались за решеткой за свои политические убеждения. И до сих пор около тысячи из них находятся под следствием, отметил украинский политолог.

Кто-то находится в тюрьме, кто-то, как журналист из Житомира Василий Боровицкий, — под домашним арестом.

«Причем прошедшие уже при Зеленском суды не оправдали его. Другой пример — 80-летний Мехти Логунов, который сидит в тюрьме только за высказывание, что режим Порошенко ведет Украину к гибели. При Зеленском его тоже не торопятся выпустить», — констатировал Семченко.

Еще одна цена свободы слова — жизнь. При Зеленском никого из журналистов пока не убили. Но, например, все в журналистском сообществе Украины знают, кто убил Олеся Бузину, отметил политолог. Однако люди, подозреваемые в этом преступлении, вошли в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Есть определенное давление и в интернет-пространстве. Например, я много работаю в YouTube. У меня порядка 300 тысяч подписчиков там. От темы видеороликов сильно зависит число просмотров. Если я начинаю напоминать о преступлениях украинской власти или обоснованно критикую какую-то из инициатив Зеленского, максимальное число просмотров ролика — 20-30 тысяч. А вот нейтральные в отношении к власти публикации могут набирать до полумиллиона просмотров», — рассказал Александр Семченко.

По его словам, все 28 лет независимости на Украине снижаются образовательные стандарты. Многие люди уже не способны сопоставить факты, критически осмыслить информацию из телевизора или Интернета. За эти годы Украина из пятой по промышленному потенциалу страны превратилась в одно из самых бедных государств мира.

«Не удивительно, что самые способные и активные граждане миллионами уезжают из страны. По независимым подсчетам, сейчас на Украине осталось около 20 миллионов. В то время как при распаде СССР жило 50 миллионов человек. Эту территорию просто зачищают для чего-то. И, конечно, власти не нужна никакая свобода слова в такой ситуации», — считает украинский эксперт.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, Семченко заявил, что отношение в СМИ к жителям Донбасса при Зеленском изменилось к худшему.

«Нападки на жителей Донбасса при Петре Порошенко звучали все-таки не так часто и довольно стыдливо. Сейчас они звучат чаще, более цинично и открыто».

При Зеленском отношение к жителям Донбасса в украинских СМИ как к людям второго сорта стало чуть ли не политическим мейнстримом.

«Подобные заявления о «генетическом отребье», звучавшие при Порошенко от националистов-маргиналов, теперь можно услышать и из властных сфер».

13 ноября экс-депутат Верховной рады Александр Журавко опубликовал документ из Совета национальной безопасности Украины, рассказал Семченко. Там как раз речь шла о том, что делать с Донбассом.

«И в этом документе фигурируют такие понятия, как «донбасский вал», «фильтрационные лагеря», «люстрация». То есть то, что раньше озвучивали «отмороженные» радикалы, теперь становится частью национальной политики Украины», — резюмировал украинский политолог.

Бывший редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Под надуманными предлогами его обвинили в «госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины». Более года Вышинский находился под стражей и был освобожден в результате обмена «удерживаемыми лицами» между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.