«Главное — иметь цель в жизни». Как патриот Олег Сирота накормил россиян вкусным сыром

Сыровар и сторонник политики импортозамещения Олег Сирота выстроил бизнес на волне продуктовых санкций. Пока часть россиян размышляла о том, как жить без европейского сыра, а другая радостно кричала «так им и надо», Сирота открыл бизнес и заявил, что его пармезан по качеству превзойдет итальянский.

С 2016 года в Москве проводится фестиваль «Сырные дни», его главный организатор — Олег Сирота. На мероприятии продают русскую моцареллу, чеддер, горгонзолу и прочие непривычные для российского рынка сорта сыра. Продукцию «Истринской сыроварни», которую и возглавляет Сирота, посетители фестиваля скупили за считаные минуты. Олег уверяет: все дело во вкусе и качестве.

Технология изготовления сыра на «Истринской сыроварне» — европейская, а вот оборудование — отечественное. Такова принципиальная позиция Сироты. Многие ванны, чаны и станки пришлось дорабатывать, приспосабливать к требованиям заказчика, что-то пришлось строить с нуля. В работе Олег вовсе не отрицает западные технологии в угоду всему российскому, он старается помочь отечественной промышленности, но и учится хорошему у зарубежных коллег.

Сирота знаменит и активной гражданской позицией. Он организует митинги в поддержку ополченцев на Украине, на входе в сыроварню планирует повесить флаг Новороссии. И даже своего главного технолога он нашел в группе «Антимайдан».

Желание стать фермером у Олега появилось еще в детстве. В составе поискового отряда «Победа», занимающегося поиском и перезахоронением солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, он часто бывал в Тверской области. Ему неприятно было наблюдать запустение в некогда богатых деревнях.

«Я вот сейчас вспоминаю, и у меня слезы подкатывают — душевная травма такая. Знаете, когда человек войну прошел, его тянет на войну. И вот это тоже во мне осталось: меня тянуло в сельское хозяйство, я ничего не мог с этим поделать», — рассказал сыровар.

Сейчас Сирота, напротив, полон оптимизма. Он видит, что Россия выходит из кризиса, а люди, вдохновленные его примером, консультируются с Олегом по поводу открытия патриотического бизнеса. Ему нравится видеть, как соотечественники загораются идеями, духом предпринимательства.

«Красота. Видно, что в нужном направлении все разворачивается. Нас боятся из-за нашей огромности, нашего ядерного потенциала, поэтому у нас друзья — только армия и флот», — уверен Сирота.

Олег считает, что россияне становятся «по-настоящему прекрасны», если в их жизни появляется цель. Ради выполнения задачи, ради мечты они готовы работать сутками, лишь бы преодолеть все препятствия.