Топилин заявил, что правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Москва, 14 ноября. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.

По его словам, данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности.

В ответ на вопрос о том, как можно прокомментировать предложение о возвращении прежнего пенсионного возраста в ДФО, Топилин сказал, что российское правительство не планирует реализовывать эту инициативу.

«У нас таких планов нет», — сказал он.

Министр труда также назвал информацию об оттоке жителей из регионов именно после изменений пенсионного законодательства несоответствующей действительности.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть старый возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа. Он обратил особое внимание на то, что Дальний Восток является особой территорией с суровым климатом. Как считает Харитонов, чтобы привлекать людей в регион, нужна особая мотивация. По словам парламентария, мотивировать россиян на переезд могло бы снижение пенсионного возраста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не будет оценивать предложение отменить повышение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.