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Топилин заявил, что правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

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Топилин заявил, что правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Москва, 14 ноября. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.                                                                                                                        

По его словам, данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности.                                        

В ответ на вопрос о том, как можно прокомментировать предложение о возвращении прежнего пенсионного возраста в ДФО, Топилин сказал, что российское правительство не планирует реализовывать эту инициативу.                                                                   

«У нас таких планов нет», — сказал он.                                                                                       

Министр труда также назвал информацию об оттоке жителей из регионов именно после изменений пенсионного законодательства несоответствующей действительности.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть старый возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа. Он обратил особое внимание на то, что Дальний Восток является особой территорией с суровым климатом. Как считает Харитонов, чтобы привлекать людей в регион, нужна особая мотивация. По словам парламентария, мотивировать россиян на переезд могло бы снижение пенсионного возраста.                                                                              

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не будет оценивать предложение отменить повышение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.

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