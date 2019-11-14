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Богданов обсудил с послом Египта урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

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Богданов обсудил с послом Египта урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

Москва, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в Москве Ихабом Насрой, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Встреча состоялась по инициативе египетской стороны. В ходе переговоров Богданов и Насра обсудили дальнейшее развития российско-египетского многогранного сотрудничества. Было уделено внимание и урегулированию кризисов на Ближнем Востоке.

«Состоялся также доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Каиром с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Богданов обсудил с послом Египта урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Каир 12 ноября заявил, что Москва будет активно работать с Каиром в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а повышение обороноспособности республики станет приоритетной задачей военно-технического сотрудничества (ВТС) стран.

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Источник: МИД РФ
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