Богданов обсудил с послом Египта урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

Москва, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в Москве Ихабом Насрой, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Встреча состоялась по инициативе египетской стороны. В ходе переговоров Богданов и Насра обсудили дальнейшее развития российско-египетского многогранного сотрудничества. Было уделено внимание и урегулированию кризисов на Ближнем Востоке.

«Состоялся также доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Каиром с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Каир 12 ноября заявил, что Москва будет активно работать с Каиром в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а повышение обороноспособности республики станет приоритетной задачей военно-технического сотрудничества (ВТС) стран.