Мединский сравнил Джокера и доцента-расчленителя Соколова

Санкт-Петербург, 14 ноября. Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняют историка Олега Соколова, можно сравнить с шумихой, вызванной выходом фильма «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У министра спросили, как он может охарактеризовать Олега Соколова. В ответ Мединский сравнил ажиотаж вокруг Джокера с делом обвиняемого в убийстве историка.

«У кого что болит. Раньше все меня спрашивали про Джокера, а теперь про Олега Соколова» — сказал Мединский.

Во время пресс-подхода министр культуры отметил, что ему жаль, что на «таком замечательном мероприятии», где поднимают серьезные вопросы, «отдельные СМИ, журналисты безбожно хайпят на человеческой трагедии».

«Прямо стыдно за вас. Вы еще чем-то в этой жизни поинтересуйтесь», — добавил Мединский.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова. В пресс-службе вуза сообщили, что историка уволили с должности на основании пункта 8 статьи 81 ТК РФ «Совершение работником аморального поступка, несовместимого с продолжением работы». Приказ об увольнении был подписан 11 ноября.

Напомним, Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Он арестован до 8 января 2020 года.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали Соколова. Историка выловили из Мойки, в которую он упал, пытаясь утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. В квартире Соколова полиция обнаружила обезображенное тело девушки. Позже он оформил явку с повинной. По предварительной версии, 7 ноября Соколов застрелил девушку, позже расчленил и попытался избавиться от трупа.