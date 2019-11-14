Донбасс сегодня: «правосеки» объявили охоту на офицеров ВСУ, патрули ОБСЕ в прицеле Киева

Донбасс, 14 ноября. ВСУ ведут обстрелы Донецка, мирный житель получил ранение. Украинский комбриг тяжело ранен националистами. Солдаты Киева следят за иностранными наблюдателями. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ВСУ осуществили 19 обстрелов восьми населенных пунктов ДНР и ЛНР. В Донецке в результате удара по Петровскому району повреждено четыре жилых дома и газопровод, ранен мирный житель 1965 года рождения. Мужчина, который находился на улице во время стрельбы, получил сквозное пулевое ранение нижних конечностей.

В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что обстрел совершили военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием Максима Марченко. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «Террористический акт».

Украинские радикалы совершили покушение на комбрига ВСУ

Обстановка на участке разведения сил и средств в Донецкой области остается напряженной. На командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростылева совершено вооруженное нападение боевиками «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Об этом сообщает официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов. Горно-штурмовая бригада под руководством Коростылева участвовала в мероприятиях по отводу войск на участке разведения. Недовольные радикалы сочли участие бригады в мирном процессе разведения предательством и решили отомстить, сообщает Айгистов.

Он утверждает, что за последнюю неделю националисты осуществили две диверсии в отношении личного состава 128-й бригады. В первом случае был нанесен огневой удар из гранатомета по военному грузовику «Урал». В результате попадания снарядов в кузов пострадали четверо солдат, двое из которых скончались в больнице. На этом радикалы не остановились и спланировали новую диверсию. Изучив маршрут передвижения автомобиля Коростылева, они устроили вооруженную засаду. Машина комбрига попала под обстрел из гранатомета, после чего нападавшие сбежали с места преступления. Более того, по маршруту движения Коростылева были установлены радиоуправляемые фугасы.

Военный представитель ДНР добавил, что в связи с зафиксированными преступлениями командование ООС направило в зону ответственности бригады контрснайперскую группу «Терек», входящую в состав полка специального назначения разведывательного главка Вооруженных сил Украины. СБУ проводит оперативно-разыскные мероприятия, а лидеры националистических группировок объявили в своих подразделениях полную боевую готовность.

Луганские саперы обезвредили более 300 мин

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР в районе разведения сил и средств занимаются разминированием опасных участков земли вблизи города Золотое. Как сообщает пресс-служба УНМ ЛНР, обезврежено более 300 взрывоопасных предметов. Саперы находят и уничтожают на месте опасные предметы, оставшиеся после боевых действий. Основная часть предметов, представляющих опасность, выявлена вдоль дороги Первомайск — Золотое на участке протяженностью около 500 м. В Народной милиции добавили, что обследование территорий на предмет выявления снарядов и мин продолжается. Вслед за взрывотехниками в работу включились представители ЖКХ Первомайска, которые расчищают разминированные участки от поваленных деревьев и лишних зеленых насаждений.

Силы ООС пытаются контролировать деятельность патрулей ОБСЕ

В зоне проведения Операции объединенных сил украинские военнослужащие всеми доступными методами пытаются отслеживать деятельность сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Основной целью таких действий ВСУ является сокрытие запрещенной военной техники, которая часто не обнаруживается в местах отведения.

За передвижением патрулей ОБСЕ киевские силовики наблюдают с помощью беспилотных летательных аппаратов, оборудованных камерами фото- и видеофиксации. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила об одном таком факте в районе Попасной. Командир 72-й бригады ВСУ Артем Богомолов отдал приказ подчиненным контролировать пути перемещения патрулей СММ с помощью беспилотников. Такое указание лишний раз подчеркивает неготовность и нежелание части военного руководства Украины соблюдать мирные договоренности, достигнутые в Минске.

1 Организация запрещена на территории РФ.