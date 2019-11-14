После стрельбы в Благовещенске задержаны сотрудники охранной фирмы. События дня. ФАН-ТВ

После стрельбы в Благовещенске задержаны двое
После стрельбы в Амурском колледже Благовещенска растет число уголовных дел. Вслед за расследованием убийства оперативники взялись и за тех, кто позволил трагедии случиться. Под раздачу попала компания «Сириус-А», именно ее сотрудник охранял учебное заведение, но беспрепятственно пустил туда преступника. Сейчас мужчина задержан, речь пойдет о халатности. Впрочем, стоит ли говорить, что колледж вообще не отвечал требованиям безопасности, ведь никаких рамок и металлоискателей на входе не было. Кроме охранника, по данному делу также задержан гендиректор «Сириуса». Напомним, что сегодня утром 19-летний студент расстрелял своих сверстников — один из них погиб, еще трое были ранены. После этого парень свел счеты с жизнью. Причиной мог стать конфликт с сокурсниками, которые смеялись над ним и его девушкой. Во всяком случае, стрелок вел прицельный огонь, а не хаотичный.
«Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа. Кроме того, председатель СК РФ дал указание проверить в рамках расследования, как организована в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся особо тяжкого преступления», — заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
Известно, что юноше назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Впрочем, ружье, из которого он стрелял, было куплено легально (для охоты), а значит, нужные медицинские справки он тоже имел. К слову, врачи в Благовещенской городской больнице все еще борются за жизнь пострадавших: один из них, 17-летний студент, сейчас находится в реанимации.
Минюст РФ начинает внеплановую проверку ФБК
Тем временем Министерство юстиции РФ начал проверку в так называемом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Проверка внеплановая, но организована фактически по инициативе самого ФБК. Детище Навального просит исключить его из реестра НКО — иностранных агентов. Работа Минюста должна показать, действительно ли эта организация подходит под определение иноагента. Напомним, что именно такой статус Фонд борьбы с коррупцией, основанный блогером Алексеем Навальным, получил 9 октября. На его счета, как выяснил российский Минюст, поступило несколько платежей из Испании и США, причем на счета, заблокированные по уголовному делу об отмывании 75 млн рублей через ФБК. Расследование дела сейчас продолжается. Что касается зарубежных агентов, в скором времени Госдума рассмотрит поправки к закону о СМИ. Они, если, конечно, будут приняты, разрешат наделять таким статусом не только конкретные издания, но и журналистов, действующих по заказу и за деньги извне. Никаких запретов в работе это не накладывает, но вот новые обязательства появятся: СМИ должны публиковаться под специальным грифом и представлять отчет о расходах денег, полученных из-за рубежа. Чтобы зрители, читатели и слушатели имели представление, за чей счет банкет. Так что, несмотря на стремление ФБК лишиться статуса иноагента, список таковых скоро наоборот должен пополниться.
Еще одна студентка обвинила Вишневского в домогательствах
История о возможных домогательствах депутата Бориса Вишневского получила новый виток. В редакцию Федерального агентства новостей пришло письмо от девушки, которая представилась Алиной. Она рассказала, что, будучи студенткой, стала жертвой харассмента со стороны депутата петербургского ЗакСа. Речь скорее всего идет о вузе РГПУ им. А.И. Герцена, ведь именно Вишневский читает лекции о политологии. Алина утверждает, что переписывалась с ним в WhatsApp, а интимные отношения якобы должны были стать платой за «долги по учебе». Правда, сам Вишневский подобные выпады в свой адрес называет клеветой. Напомним, что скандал разразился на прошлой неделе, когда другая студентка обратилась в издание Nation News — она заявила, что депутат якобы домогался до нее и других сокурсниц в 2014 году. После этого у стен РГПУ им. А.И. Герцена прошли пикеты против Бориса Вишневского. Федеральное агентство новостей в свою очередь предлагает всем, кто пострадал от домогательств в вузах или на работе, не замалчивать проблему, а поделиться своими историями.