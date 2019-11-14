После стрельбы в Благовещенске задержаны сотрудники охранной фирмы. События дня. ФАН-ТВ

После стрельбы в Благовещенске задержаны двое

После стрельбы в Амурском колледже Благовещенска растет число уголовных дел. Вслед за расследованием убийства оперативники взялись и за тех, кто позволил трагедии случиться. Под раздачу попала компания «Сириус-А», именно ее сотрудник охранял учебное заведение, но беспрепятственно пустил туда преступника. Сейчас мужчина задержан, речь пойдет о халатности. Впрочем, стоит ли говорить, что колледж вообще не отвечал требованиям безопасности, ведь никаких рамок и металлоискателей на входе не было. Кроме охранника, по данному делу также задержан гендиректор «Сириуса». Напомним, что сегодня утром 19-летний студент расстрелял своих сверстников — один из них погиб, еще трое были ранены. После этого парень свел счеты с жизнью. Причиной мог стать конфликт с сокурсниками, которые смеялись над ним и его девушкой. Во всяком случае, стрелок вел прицельный огонь, а не хаотичный.

«Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа. Кроме того, председатель СК РФ дал указание проверить в рамках расследования, как организована в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся особо тяжкого преступления», — заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Известно, что юноше назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Впрочем, ружье, из которого он стрелял, было куплено легально (для охоты), а значит, нужные медицинские справки он тоже имел. К слову, врачи в Благовещенской городской больнице все еще борются за жизнь пострадавших: один из них, 17-летний студент, сейчас находится в реанимации.