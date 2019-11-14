Захарова назвала «пиратством 21 века» попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии

Москва, 14 ноября. Попытка провокации и захвата сторонников Хуана Гуайдо на территории Бразилии посольства Венесуэлы рассматривается как желание использовать общую нестабильность в регионе в собственных политических целях. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что в настоящее время ситуация в республике находится под контролем, а провокации подобного рода будут пресекаться на основе существующих правовых норм. Захарова обратила особое внимание на то, что «у каждой страны, которая принимает у себя заграничные учреждения другого государства, есть определенные обязательства».

«Международные конвенции по этому вопросу никто не отменял. Все взятые на себя обязательства должны неукоснительно соблюдаться. Это не первая попытка так называемых самопровозглашенных венесуэльских антивластей захватить объекты, попытка легализовать собственное существование в качестве самопровозглашенного органа», — подчеркнула она.

Захарова назвала сложившуюся ситуацию «пиратством XXI века». С точки зрения официального представителя МИД РФ, дорога сторонникам Гуайдо была проложена властями США.

«Если одним можно действовать незаконно, видимо, и другим можно действовать так же. Но мы же знаем об эффекте бумеранга», — резюмировала Захарова.

Ранее заместитель венесуэльского министра иностранных дел Иван Хиль сообщил, что группа неизвестных попыталась захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилии.

Напомним, в Венесуэле начались акции протеста зимой 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и страны ЕС. Россия, Куба, Китай и Мексика встали на сторону конституционного главы республики Николаса Мадуро, указав на недопустимость вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. 19 европейских стран выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под соответствующим документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран.

Захарова ранее отметила, что ситуация в Венесуэле по-прежнему остается напряженной. По ее словам, подрывная деятельность идет как внутри страны, так и извне. США продолжают попытки свергнуть правительство республики.