Бывшую жену Цеповяза переведут в клинику с психиатрическим профилем

Москва, 14 ноября. Обвиняемую в вымогательстве Наталью Стришнюю — бывшую жену одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза — переведут в клинику с психиатрическим профилем. Об этом заявил ее адвокат Мурад Мусаев.

В начале ноября стало известно, что Стришняя находится в коме и подключена к аппарату искусственного дыхания. По словам защиты женщины, в ее доме была найдена записка. В ней экс-супруга Цеповяза заявляла, что на нее давят, и что «с этим она жить не может», рассказывал адвокат.

По словам Мусаева, накануне он посетил свою подзащитную в больнице, она находилась в реанимации. По его словам, планировалось рассмотреть вопрос о ее переводе в отделение, а затем в другую клинику.

«Это клиника, у которой профиль психиатрический. Там возможно ее долечивание по основному заболеванию, и, вероятно, с ней будут работать психологи», — сказал Мусаев, передает РИА Новости.

Напомним, Наталья Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне 2019 года и помещены под стражу. В октябре суд изменил меру пресечения женщине на домашний арест. Брат и сестра Стришние обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам он был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок лишения свободы на два месяца.