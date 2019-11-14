Захарова назвала «Белые каски» частью игр западных спецслужб и террористов

Москва, 14 ноября. Скандально известная организация «Белые каски» давно стала инструментом западных спецслужб, и поведение британской прессы является ярким тому подтверждением. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, все, что публикуется британской прессой про «Белые каски», является подготовленными западными спецслужбами тезисами.

«Все, что связано с «Белыми красками», граничит с играми между спецслужбами и террористическими группировками. Это страшный замес, на который мы обращали внимание неоднократно», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия много раз обращала внимание на преступления «Касок» в Женеве, Гааге, на площадках ООН, однако западные журналисты всякий раз оставляли без внимания доводы Москвы. Они также не посещали мероприятия, касающиеся скандально известной НКО, что явно говорит о политической ангажированности.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание на то, что британские СМИ не сочли нужным проверить прошлое основателя «Белых касок» Ле Мезюрье, который был агентом британской разведки МИ-6. Отсутствие подобного интереса Захарова объяснила тем, что западные журналисты пока не получили нужного заказа от спецслужб.

Напомним, что 11 ноября в Стамбуле было обнаружено тело основателя «Белых касок» Ле Мезюрье. Президент Сирии Башар Асад заявил, что британец был ликвидирован западными спецслужбами под руководством ЦРУ.

Согласно предварительной информации, на которой основывается следствие, его смерть наступила в результате падения с высоты, однако на теле бывшего разведчика были зафиксированы порезы и переломы рук.

В поддержку Ле Мезюрье успел высказаться высокопоставленный член британского парламента Том Тугендат, который назвал спецагента «героем борьбы за гражданские права в Сирии» и заявил, что «британская разведка предостерегала насчет бесконечных обвинений России». А постпред Британии в ООН Карен Пирс объявила обвинения российской стороны «полностью неправдивыми».

Отметим, что «Белые каски» за годы своей работы в Сирии заработали скандальную репутацию. Организацию, которая официально занимается помощью мирным жителям, неоднократно уличали в фабрикации «химатак». Постановочные ролики «Касок» уже дважды становились поводом для ракетного удара США и их союзников по Сирии. Министерство обороны РФ, проведя расследование, нашло сирийских актеров, сыгравших «жертв» несуществующей химатаки. Они публично признались, что снялись в ролике за еду.