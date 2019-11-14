В Госдуме хотят внести ресурс «Север. Реалии» в список иноагентов

Москва, 14 ноября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приводит российскую законодательную базу об иноагентах к мировому стандарту. На примере сайта «Север. Реалии», который парламентарии призвали признать иностранным агентом, глава комиссии Василий Пискарев объяснил, как иностранные проекты вмешиваются во внутренние дела России.

«Мы проработали интересный сайт «Север. Реалии» — медиапроект русской службы «Радио Свобода», финансируемый из бюджета Конгресса США, — приводит корреспондент Федерального агентства новостей слова Пискарева. — За два месяца он успел нарушить огромное количество наших законов».

Глава думской комиссии рассказал, что авторы сайта «Север. Реалии» вели пропаганду во время выборов в России, игнорируя «день тишины», «занимались оправданием экстремизма», а сейчас на ресурсе, по словам Пискарева, началась работа по легализации пропаганды наркотиков.

По наблюдениям членов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, иноагенты нашли способ продолжать свою работу — они создают юрлица, которые уже не обязаны маркировать свой сайт и информационный продукт, как сами запрещенные СМИ.

«Такая компания, по сути, исполняет функции иноагента, но юридически им не является, — объяснил Пискарев на примере «Север. Реалии». — Поэтому мной и коллегой Климовым внесена поправка в Закон о СМИ для того, чтобы вносить такие юрлица в список иноагентов».

Российская законодательная практика только сейчас догоняет мировую базу, отметил Пискарев. Так, в США закон об иноагентах действует с 1938 года. Законодательные изменения в России депутат назвал «зеркальным отражением того, что есть в Европе».

Ранее в Госдуме заявили, что комиссия зафиксировала попытки иностранного вмешательства во внутреннюю политику в 17 субъектах России.