США тратят сирийские нефтедоллары на создание из курдских боевиков солдат, которые будут защищать захватнические интересы Вашингтона, уверен эксперт по Ближнему востоку Маис Курбанов.

США продолжают разграблять Сирию и финансировать антиправительственные группировки под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в стране, сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы «для охраны нефтевышек». На самом же деле происходит присвоение нефти с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики», — сказал Мизинцев.

Как утверждает Мизинцев, Вашингтон пытается доказать легитимность своего присутствия в Сирии, чтобы сохранить возможность «безнаказанного разграбления сирийских недр».

Напомним, курдские боевики захватили часть территории Сирии якобы для борьбы с «Исламским государством»1. Реальность оказалась другой, т. к. вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. Кроме того, агентство Anadolu сообщило, что американцы строят две новых военных базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где находятся одни из самых богатых нефтегазовых месторождений.

По словам Маиса Курбанова, только Россия говорит о том, что территорию Сирии должны покинуть все иностранные войска, которые не были официально приглашены сирийским правительством.

«Американцы используют нефтяные ресурсы как предлог, чтобы не покидать Сирию. Кроме того, они обеспечивают курдов для того, чтобы противопоставить их правительственным войскам. Также американцы пытаются использовать мирных жителей, чтобы настроить против официального правительства. Когда они пугают сирийский народ, то говорят, что никакого прогресса не будет и экономику страны никак не поднять. США делают это ради того, чтобы сирийцы потеряли надежды на будущее. Так, США хотят поднять народ против правительства», — заявил Маисов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, террористы признаются, что их финансируют Саудовская Аравия и Катар, говорит эксперт. Они открыто говорят, что ведут деятельность «под заказ».

«Так, Башар Асад понимает, что он воюет против мирового сообщества, покровителем которого является Запад. В такой ситуации США в ярости, т. к. в их политику вмешивается Россия. Поэтому они всех настраивают против России. При этом их цель, чтобы нефть досталась только им. Сирийские нефтедоллары они тратят на то, чтобы из курдских боевиков сделать солдат, которые будут защищать интересы Америки. Поэтому американцы будут идти до конца, чтобы не потерять Сирию, т. к. в противном случае они потеряют весь Ближний Восток и свой капитал», — добавил собеседник ФАН.

Ранее министерство обороны России обнародовало кадры, которые доказывают преступные действия США на севере Сирии. По ним видно, что американцы при содействии курдских боевиков, которые захватили часть САР по предлогом борьбы с ИГ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), незаконно добывают нефть в Сирии и вывозят в другие страны.

Кроме группировок курдов, США помогают грабить Сирию наемники из Blackwater. По информации ФАН, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой частной военной компании. По мнению экспертов, наемники прибыли в Сирию для оказания помощи Вашингтону по созданию условий нестабильности для дискредитации власти САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.