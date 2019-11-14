Асмус объяснила, почему расплакалась во время интервью на шоу «Морозова ХЗ»

Москва, 14 ноября. Актриса Кристина Асмус заявила, что ее слезы во время интервью на шоу «Морозова ХЗ» не связаны с фильмом «Текст», в котором есть откровенная сцена с ее участием.

Асмус была вынуждена в очередной раз опровергать слухи и домыслы вокруг ее участия в «Тексте». Она заявила, что расплакалась на шоу «Морозова ХЗ» не из-за фильма и ее травли после его показа.

«Чтобы уже поставить точку в этом вопросе и ответить желтым СМИ, что слезы мои на интервью никак не связаны с фильмом, — написала актриса на своей странице в Instagram. — Они там про родителей и про стереотипы».

К посту артистка прикрепила видео своего выступления с церемонии награждения премии «Женщина года» Glamour 2019. Со сцены Асмус поблагодарила друзей и коллег за поддержку после выхода «Текста» и нападок из-за эротической сцены в фильме. Актриса заявила, что год назад, перед съемками, даже если бы знала, чем это для нее обернется, все равно бы приняла участие в проекте, потому что считает ленту Шипенко крутой.

Она также добавила, что ее история стала плохим примером для других артисток, которые стали отказываться от фильмов с постельными сценами из-за опасений травли.

«Мне позвонила актриса одна и сказала: «Кристин, я задумалась: сниматься мне в постельных сценах или нет, но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду этого делать», — вспомнила Асмус. — Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно также. Из-за множества моралистов не надо отказываться от хорошего кино».

Ранее писатель и сценарист Александр Цыпкин сообщил, что Асмус после роли в картине Клима Шипенко «Текст» начала получать в свой адрес угрозы жуткой расправой.