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Асмус объяснила, почему расплакалась во время интервью на шоу «Морозова ХЗ»

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Асмус объяснила, почему расплакалась во время интервью на шоу «Морозова ХЗ»

Москва, 14 ноября. Актриса Кристина Асмус заявила, что ее слезы во время интервью на шоу «Морозова ХЗ» не связаны с фильмом «Текст», в котором есть откровенная сцена с ее участием.

Асмус была вынуждена в очередной раз опровергать слухи и домыслы вокруг ее участия в «Тексте». Она заявила, что расплакалась на шоу «Морозова ХЗ» не из-за фильма и ее травли после его показа.

«Чтобы уже поставить точку в этом вопросе и ответить желтым СМИ, что слезы мои на интервью никак не связаны с фильмом, — написала актриса на своей странице в Instagram. — Они там про родителей и про стереотипы».

К посту артистка прикрепила видео своего выступления с церемонии награждения премии «Женщина года» Glamour 2019. Со сцены Асмус поблагодарила друзей и коллег за поддержку после выхода «Текста» и нападок из-за эротической сцены в фильме. Актриса заявила, что год назад, перед съемками, даже если бы знала, чем это для нее обернется, все равно бы приняла участие в проекте, потому что считает ленту Шипенко крутой.

Асмус объяснила, почему расплакалась во время интервью на шоу «Морозова ХЗ»

Она также добавила, что ее история стала плохим примером для других артисток, которые стали отказываться от фильмов с постельными сценами из-за опасений травли.

«Мне позвонила актриса одна и сказала: «Кристин, я задумалась: сниматься мне в постельных сценах или нет, но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду этого делать», — вспомнила Асмус. — Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно также. Из-за множества моралистов не надо отказываться от хорошего кино».

Ранее писатель и сценарист Александр Цыпкин сообщил, что Асмус после роли в картине Клима Шипенко «Текст» начала получать в свой адрес угрозы жуткой расправой.

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Источник: Страница Кристины Асмус в Instagram
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