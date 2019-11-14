Армия Сирии занимает позиции на границе с Турцией в провинции Хасака

Дамаск, 14 ноября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) занимают новые позиции в провинции Хасака на границе с Турцией. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, подразделения САА прибыли в приграничные с Турцией районы провинции Хасака. В настоящее время военнослужащие занимают позиции на границе с Турцией между поселениями Аль-Джавадия и Аль-Малькия.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов на северо-востоке Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Турецкая операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не вели боевые действия против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными. К настоящему моменту военные РФ и Турции провели шесть совместных патрулирований сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.