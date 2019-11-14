Вышинский о планах Зеленского создать стандарт о новостях. ФАН-ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты об урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. В Москве обсудили такие действия властей Украины.

«Для меня вообще непонятно, что такое «введение законодательного стандарта новостей». Это точно так же, как был бы введен законодательный стандарт по проведению операции на аппендицит. Есть профессиональные стандарты известные всем журналистам, государство тут причем?» — сказал Кирилл Вышинский, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Также по указанию Владимира Зеленского в Верховной раде создается специальная комиссия по расследованию деятельности и источников финансирования ряда телеканалов.