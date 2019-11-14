Сирия, 14 ноября. Сирийская армия развивает наступление в Идлибе. ВВС Турции атакует курдских боевиков на севере Хасаки, после того как перерезали пути их снабжения. SDF переоборудовали на севере Ракки школы в штаб-квартиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносит точные удары по расположениям боевиков на юге Идлиба.

ВВС Сирии: работают на юге провинции Идлиб над позициями джихадистов «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются на северо-запад от поселка Аль-Хувейн, обстреливают линии обороны боевиков в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: в Алеппо под городом Манбидж обменялись ударами с протурецкими боевиками и провели насильную вербовку среди местного населения, в Хасаке отстреливаются от протурецких бойцов.

ВС Турции и союзные силы: заняли участок трассы М-4 на севере Хасаки, перерезав пути сообщения SDF.

Провинция Алеппо

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселка Ялши к северо-западу от города Манбидж произошли ожесточенные столкновения между протурецкими группировками и курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдские радикалы также провели в поселке рейд с вербовкой местного населения в свои отряды самообороны. Как отмечает источник, с начала операции турецкой операции «Источник мира», которая стартовала 9 октября на северо-востоке Сирии, курды потеряли около 420 бойцов. Турецкие ведомства называют цифры на порядок выше - шесть сотен. Серьезные потери в своих рядах SDF стараются перекрыть на подконтрольных им территориях насильными вербовками, забивая в тренировочные лагеря даже несовершеннолетних.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ нанесли удар в окрестностях города Маарет-Хурма на юге провинции, как передает источник в сети (@ufuk_sy). ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Хазарин, где сбросили на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» бомбы. Сведения о потерях среди джихадистов пока что уточняются.

Сирийская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по линиям обороны боевиков в районе поселка Зарзур, Машарифа и у деревень Тель-Дам, Тель-Васат, Ракая и Умм-Джалал, как передает новостное агентство в сети Aleppo AMC. Как передает портал Syria Watan News, армии удалось продвинуться к северо-западу от поселка Аль-Хувейн. Сообщается о боестолкновениях между группировками «оппозиции» и джихадистов в районе поселка Иджаз и поблизости от деревни Вабда, откуда боевики были выбиты утром после длительной перестрелки.

Провинция Ракка

В окрестностях города Ракка прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена на кольцевой автодороге в окрестностях города, как сообщает портал Alk Habour 21. Бомба сработала, когда на нее наехал автомобиль, принадлежащий курдским боевиками «Демократических сил Сирии». Два боевика, которые находились в салоне, получили ранения. Курды подозревают, что бомба была установлена террористами «Исламского государства»1.

SDF сохраняют активность в районе города Айн-Исса, который в конце прошлого месяца уступили после боев турецкой армии, но совершают диверсии в окрестностях. Как сообщает ливанское агентство Al Nour, к востоку от города в деревнях Аль-Хиша и Аль-Шебель боевики выгнали преподавательский состав и всех учащихся из зданий местных школ и переоборудовали их под свои нужды. Теперь в школах размещены штабы «Отрядов народной самообороны» и склады боеприпасов.

Провинция Хасака

Бойцы протурецких сил смогли продвинуться на севере от поселка Тель-Тамр и достигнуть выходов к трассе М-4, которое ранее турецкая сторона очертила как границу «зоны безопасности», как передает новостное агентство Anna News. Ранее сообщалось, что в ходе утреннего контрнаступления курдские радикалы сумели отбить пять поселков к северо-западу от Тель-Тамра обратно, но ополченцы намерены оттеснить SDF к исходным позициям, сначала перерезав пути снабжения боевиков, в частности перекрыть участок международной трассы.

Турецкая авиация нанесла удары на севере Сирии в районе населенных пунктов Даудия, Ариш и Аиша по расположениям радикалов, о чем также сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.