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Глава думской комиссии по вмешательству не поедет в Германию на встречу к DW

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Глава думской комиссии по вмешательству не поедет в Германию на встречу к DW

Москва, 14 ноября. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев не поедет в Германию для повторной встречи с руководством Deutsche Welle. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они у нас нарушали законы, поэтому я туда не поеду. Эта идея не моя. Я ее не озвучивал, я не собираюсь ехать в Германию», — сказал Пискарев, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию.

«Я встречался с руководством DW, мы поняли, что они хотят работать в правовом поле. Нас это вполне устраивает, но мы все равно будем со своей стороны контролировать все эти процессы», — добавил он.

Глава думской комиссии по вмешательству не поедет в Германию на встречу к DW

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что состоявшийся на территории России обмен мнениями ему понравился.

«Есть реакция на работу комиссии, и реакция правильная», — добавил депутат. 

Напомним, ранее депутаты провели неформальную встречу с генеральным директором Deutsche Welle Петером Лимбургом. Мероприятие прошло в резиденции Госдумы в Серебряном бору.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало несколько расследований, посвященных антироссийской деятельности немецкого телерадиовещательного концерна. В частности, в статье «Deutsche Welle — фабрика пропаганды для промывания сознания россиян» говорится о том, как журналисты DW в своих материалах активно используют подтасовки. Это делается для манипулирования сознанием российских граждан при освещении политических событий, чтобы сформировать у читателей и зрителей в РФ искаженную картину мира.

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