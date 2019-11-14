Осторожно, Сети закрываются... Роман Носиков о муштре и барабанах «защитников Википедии»

В чем не откажешь доморощенным «рыцарям прогресса», так это в умении концентрироваться на одной задаче, не отвлекаясь на посторонние. Если уж начали защищать «Википедию» от тирании, то будут биться не на живот, а на спину. Пока пачка баксов рядом не упадет.

Самовозведенный в украинцы Матвей Ганапольский мечтает:

«Знаете, есть такое выражение «чья бы корова мычала, а твоя бы молчала» — это я обращаюсь к президенту России. Путин в этом ни хрена не разбирается, ничего про это не знает. Он сам признался, что ему приносят папочки… Я на самом деле думаю, что он врет: он открывает свой хороший компьютер и смотрит какие-то сайтики… Не лезь туда, куда не надо, — только будешь позориться. Не говори того, о чем не знаешь. Вообще не знаешь, не понимаешь. Твоя роль в жизни людей и роль «Википедии» в жизни людей. Куда ты полез?»

Удивительное желание подержаться за руки с президентом в момент просмотра им каких-то сайтов, не находите?

А вот и Дмитрий Быков оторвался от поэзии, чтобы сообщить нам:

«Опыт замены «Википедии» на БСЭ (в нашем случае — Большую российскую энциклопедию) у нас уже имелся. Опыт описан в повести Лагина «Старик Хоттабыч» в сцене экзаменов, где Волька Костыльков под воздействием Хоттабыча начинает излагать его версию географии: «С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают одни только плешивые люди…»… Да здравствует замена всех сетевых ресурсов на российские, собственные, фирменные: информации — на пропаганду, истории — на фальсификацию, факта — на миф!»

Короче говоря, согласно последним совестливым сводкам нас ждет отмена, запрет, замена «Википедии» на нечто посконное, квасное, в лаптях, на самоварном двигателе. И поэтому любому рукопожатному интеллигенту просто необходимо бежать спасать «тетю Вику» от Путина.

Что тут скажешь? Перед нами — странная навязчивая идея, поскольку президент предлагает не заменить «Википедию», а создать ее академический аналог. Который будет писаться не волонтерами, а учеными — то есть так, как всегда писались энциклопедии.

Но тут произошло одно событие, которое заставило меня зауважать наших рыцарей ордена св. Вики.

Дело в том, что YouTube — сервис, принадлежащий Google, — сообщил о внесении изменений в свои правила. Уже в декабре этот сервис сможет отказать вам в предоставлении услуг, заблокировать и уничтожить ваш канал только на основании того, что он будет недостаточно коммерчески выгоден.

Цитирую и даю пруфлинк:

«YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла».

Иными словами, вам могут отрезать ваш длинный шарм за что угодно, под любым предлогом, если вы им будете размахивать на своем канале не в такт с веяниями.

Да, вы можете жаловаться. Но доказать, что наличие вашего канала коммерчески осмысленно, — в отличие от того, нарушали ли вы закон, призывали ли к дискриминации и так далее, — вы не сможете.

Согласитесь, в свете этой новости история про оборону «Википедии» заиграла новыми яркими красками.

Я все ждал, что кто-то из ее защитников хоть что-нибудь крякнет столь же героическое в адрес видеоблогеров. Ведь это воинство так грозно машет обрезанными крыльями и гогочет о приближении варваров в лаптях к святым стенам свободной энциклопедии. Но, разумеется, ни одного «га» я так и не услышал.

Ни тебе едкой иронии, ни горьких усмешек, ни пафоса. Ни даже обычной паники в стиле «хватай мешки — ютьюб отходит!»

Ничего. Они как обличали «преступления РФ против свободы Интернета», так и продолжают. Глазом не моргнут, рукою не дрогнут. Стоят плечом к плечу, сомкнув строй, равняются на знамя, шагают точно в такт, поворачиваются одновременно, целятся в одни и те же мишени.

И пусть эти мишени не существуют в реальности, как не существует никаких покушений на «Википедию». Пусть у них из-под носа угоняют целый блогерский сервис — они не видят в этом никакой опасности. Потому что те, кто это делает, промаркированы у защитников как «свои».

И все это — без барабанного боя, без громких команд и муштры. Потому что команды, барабанный бой и муштра — они у них не снаружи. Они внутри. Нет никакой необходимости отдавать им приказы, кричать, назначать врагов. Этот этап пройден очень давно.

А еще они в чем-то правы. Дело в том, что рано или поздно точно так же, как сейчас в отношении нас отрубают свободу слова: в виде прямых гонений на ФАН, RT и Sputnik, — рано или поздно нам отрубят все.

Как только хозяева тех или иных западных сервисов, услуг, территорий, народов и принципов поймут, что их выгода от нас как пользователей становится меньше рисков от нашего присутствия рядом, что мы начинаем в большей степени отвечать ожиданиям этих территорий, народов и принципов, — нас отключат отовсюду. Вообще.

Отрубят и YouTube, и «Википедию», и Swift, и Google. А потом и свободу слова, и свободу вероисповеданий, и право на жизнь.

А это означает, что нам нужно иметь свои.

И не только сервисы, аналогичные YouTube и Swift. И не только свой собственный Интернет, как бы он ни назывался. Нам нужно иметь собственные, выстраданные и сформулированные, представления о свободе, совести, достоинстве, жизни.

И в этом нам не стыдно занимать опыта и ума у Дефо, По, Брэдбери — в дополнение к нашим Ефремовым, Достоевским и Стругацким. Потому что они теперь гораздо больше наши, чем их. Хотя бы потому, что у нас их читают больше.

Вот только у вымуштрованной публики об этом спрашивать не надо. Потому что там у них внутри бьют барабаны, и кто-то кричит команды.

Но чтобы понять сложность всей задачи, для начала спросите себя: как нам избежать в этой академической сетевой энциклопедии статьи о русском языке, написанной профессором Высшей школы экономики Гасаном Гусейновым? Вот то-то и оно.