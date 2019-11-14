В Тунисе женщины вышли на акцию протеста из-за секс-скандала с участием депутата

Тунис, 14 ноября. В Тунисе прошла акция протеста, направленная против приведения к присяге Зухейра Махлуфа, избранного депутатом. Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как похожий на политика человек мастурбирует возле школы.

Женщины вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тунисе, передает The Daily Star. Участники акции опасаются, что Махлуф, который вышел на свободу после расследования по обвинению в сексуальных домогательствах и непристойном поведении, может воспользоваться депутатским иммунитетом от судебных разбирательств.

Видеозапись, вызвавшая скандал, была опубликована в Сети в октябре. Махлуф обвинения в свой адрес отвергает.

Напомним, в октябре состоялся второй тур президентских выборов в Тунисе. Независимый кандидат Каис Саид, набравший свыше 72% голосов граждан, был избран на пост главы государства.

В Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году начался кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, Тунис неоднократно атаковали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус, унесшего жизни 40 человек.