Комиссия Госдумы обнаружила попытки иностранного вмешательства в 17 субъектах России

Москва, 14 ноября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иностранного вмешательства во внутреннюю политику в 17 субъектах России. Об этом по итогам очередного заседания сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы изучили поступившие к нам материалы по фактам вмешательства во внутренние дела. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации: таковых мы насчитали 17 на сегодня, — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пискарева. — Практически в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств во внутренние дела субъектов федерации».

По словам Пискарева, особенную активность проявляли 12 государств Европы и США. Члены комиссии насчитали более 50 юридических и физических лиц из числа иностранных либо российских, работающих за границей, которые влияли на внутреннюю политику субъектов России.

Как рассказал политик журналистам, иностранные юрлица были особенно заинтересованы в создании лагерей для подготовки лидеров, модераторов, наблюдателей незаконных протестных акций. Иноагенты собирали информацию, чтобы использовать ее в дальнейшем для разжигания межнациональных конфликтов. Члены комиссии наблюдали и активные попытки исказить историю в преддверии 75-летия Победы. Василий Пискарев упомянул и об активности по вмешательству в выборы.

«Есть задел на следующий год», — уточнил он.

Собранные факты комиссия Госдумы направит в прокуратуру и Минюст РФ, чтобы полномочные органы приняли свои меры.