Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 14 ноября.

По мнению экс-главы пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентина Землянского, украинцы вскоре получат резкое повышение цен на газ. ЕС начнет «выламывать руки» Украине в случае остановки транзита газа, считают в Киеве.

Устроивший расправу в колледже студент стрелял не по всем, а целенаправленно, приобретенное ружье он оформлял почти полгода. Стали известны подробности стрельбы в колледже Благовещенска.

Звезда сериала «След» 49-летняя Ольга Копосова откровенно рассказала об ударах судьбы, которые она отбивала последние годы. Звезда сериала «След» рассказала, как победила рак груди.

Ксения Собчак жестко ответила Никите Михалкову на критику ее свадьбы с Константином Богомоловым. Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы.

Экс-депутаты Рады объясняют, к чему приведет предстоящая распродажа украинской земли транснациональным корпорациям. Украинские политики предрекают катастрофу Зеленскому из-за продажи земли иностранцам.

Причиной стрельбы в колледже в Благовещенске могла стать месть за девушку, сообщил Федеральному агентству новостей источник. Месть могла стать причиной стрельбы в колледже в Благовещенске.

Министерство здравоохранения опровергло информацию о гибели одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске. Минздрав уточнил число погибших при стрельбе в Благовещенске.

Специалисты Росконтроля провели экспертную оценку качества цыплят-бройлеров по более чем 70 параметрам. Росконтроль назвал безопасные марки цыплят-бройлеров.

Лидер известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь не остался в стороне от светских дрязг. Шнуров назвал перепалку Богомолова и Михалкова спором у корыта с отрубями.

Успехи России в области стратегического ракетного вооружения заставят Запад пересмотреть свою стратегию ядерного сдерживания. Китайские эксперты заявили, что НАТО нечего противопоставить новой российской ракете.