Захарова заявила, что дестабилизация обстановки в Ираке чревата возрождением ИГ

Москва, 14 ноября. Дальнейшая дестабилизация ситуации в Ираке может привести к возрождению террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

С начала октября в Ираке проходят массовые протестные акции. Жители Ирака вышли на улицы, требуя от властей принять меры для борьбы с коррупцией и безработицей. Кроме того, протестующие требуют провести реформирование системы власти, а также отправить в отставку правительство Ирака и назначить досрочные выборы в парламент.

Захарова отметила, что массовые акции протеста в Ираке вызывают серьезную обеспокоенность, так как в некоторых районах страны продолжают действовать незаконные вооруженные формирования, которые могут предпринять попытку возрождения террористической группировки ИГ.

«Дальнейшая дестабилизация обстановки в Ираке чревата угрозой возрождения ИГ», — пояснила она.

Ранее премьер-министр Ирака Абд аль-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также внести изменения в закон о выборах. Кроме того, глава правительства Ирака заявил, что власти рассматривают вопрос о внесении изменений в конституцию, которые позволят сократить число парламентариев.

Стоит отметить, что с начала октября в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли более 320 человек, более 15 тысяч человек получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.