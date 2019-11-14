Путин в БРИКС вскрыл «мягкое подбрюшье» США

Президент России Владимир Путин принял участие в 11-м ежегодном саммите лидеров БРИКС, прошедшем 13–14 ноября в Бразилии, — несмотря на то, что ситуация в крупнейшем государстве Латинской Америки сегодня весьма нестабильна.

Напомним, что в первый день саммита произошло нападение «неизвестных» на посольство Венесуэлы в бразильской столице. Не стоит забывать и о том, что пришедший к власти в 2018 году бывший кадровый военный Жаир Болсонару считается ставленником Вашингтона. Он активно поддержал авантюру США с Хуаном Гуаидо в Боливарианской Республике и выступает как открытый апологет ультраправой военной диктатуры, политический антагонист экс-президентов Игнасио Лулу да Силвы и Дилмы Русеф, чьим «наследством», собственно, и является участие Бразилии в работе БРИКС совместно с Россией, Китаем, Индией и ЮАР.

Но по каким-то причинам (скорее всего — экономическим, поскольку КНР является одним из крупнейших торговых партнеров Бразилии) Болсонару из этой структуры не вышел и от проведения запланированного ранее саммита в столице своей страны не отказался. А российский президент, как и другие лидеры БРИКС, продемонстрировал приверженность международному сотрудничеству независимо от внутриполитических изменений и рисков в той или иной стране.

В своем выступлении на церемонии закрытия Делового форума БРИКС Владимир Путин отметил, что работа по продвижению взаимной торговли и инвестиций, выстраиванию связей между динамично развивающимися экономиками «пятерки», несмотря на все сложности, в целом ведется успешно. Действительно, Россия за 2018 год нарастила торговлю со странами БРИКС на 22,5% — до уровня свыше 125 млрд долл.

В детализированном виде, согласно данным ОЭСР, внешняя торговля между странами БРИКС выглядела следующим образом (в скобках даны доли от экспорта/импорта национальных экономик в целом):

Очевидно, что пока основные потоки товаров и услуг внутри БРИКС связаны с Китаем и идут через Китай, на торговлю с которым приходится почти 91% общего торгового оборота, а на торговлю остальных четырех стран между собой — меньше 10%. Но эту ситуацию можно и нужно менять, прежде всего развивая сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий.

Данной теме и было посвящено выступление российского президента. В числе позитивных примеров такого сотрудничества Владимир Путин назвал реализацию проектов в сфере космических исследований, атомной энергетики, авиа- и ракетостроения, медицины и фармацевтики. Он особо отметил высокий конкурентный потенциал новейших российских информационных технологий электронного документооборота, поисковых систем и антивирусных программ, отвечающих самым высоким современным требованиям, в том числе по кибербезопасности.

Прошлогодняя встреча лидеров БРИКС, как известно, проходила в ЮАР, и одним из важных ее последствий стал недавно прошедший в Сочи саммит «Россия—Африка», в котором приняли участие делегации всех 44 стран Черного континента. Исходя из этого, можно предположить, что аналогичный саммит «Россия—Латинская Америка» — дело не слишком отдаленного будущего.

Тем более что все объективные предпосылки для этого есть: как экономические, так и политические. Возможно, собственно Бразилии это касается пока в меньшей мере, чем ряда других стран континента — например, таких, как Куба, Никарагуа, Венесуэла, — но ситуация здесь неизбежно будет меняться.

Данный метарегион, который в рамках вашингтонской «доктрины Монро» считался «задворками США», и сегодня, и на обозримое будущее становится одной из главных геополитических арен перехода от Pax Americana к новому, многополярному миру. И только что Владимир Путин, на глазах у всего мира, фактически вскрыл это «мягкое подбрюшье» Америки.

Даже оставляя в стороне Венесуэлу, мы видим это и в Аргентине, где на президентских выборах 27 октября победу одержал кандидат левых сил Альберто Фернандес, и в Боливии, где под давлением очередной «цветной революции», управляемой из Госдепа и ЦРУ, ушел в отставку Эво Моралес. Добавим к этому политический кризис в Эквадоре и возобновление борьбы левых повстанцев из FARC в Колумбии.

В таких условиях проведение бразильского саммита БРИКС лишний раз подчеркивает, что и Россия, и Китай готовы расширять и укреплять взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами Латинской Америки, а также всерьез относятся к интересам, обязательствам и перспективам, вытекающим из такого сотрудничества.

В 2020 году функции председателя БРИКС переходят к России. Соответственно, в нашей стране в июле пройдет и следующий, 12-й саммит лидеров этой международной структуры. Местом его проведения президент РФ назвал Санкт-Петербург.