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Друг Джигарханяна рассказал правду о госпитализации артиста

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Друг Джигарханяна рассказал правду о госпитализации артиста

Москва, 14 ноября. Друг всенародно любимого артиста Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг сообщения о том, что артист находится в реанимации из-за затяжной пневмонии.

«Джигарханян лег в больницу на обычный профилактический осмотр. Абсолютно ничего серьезного. Он каждые два месяца ложится», — подчеркнул Согомонян в комментарии Федеральному агентству новостей. 

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в больницу Джигарханяна доставили в крайне тяжелом состоянии и тут же поместили в реанимацию. Сообщалось, что у него якобы обострились несколько хронических болезней на фоне длительного воспаления легких. 

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