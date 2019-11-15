Сирийская армия проводит антитеррористические учения в провинции Идлиб

Дамаск, 15 ноября. Подразделения сирийской армии, дислоцированные вдоль линий соприкосновения с террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1» в провинции Идлиб, провели несколько военных учений в присутствии ряда сирийских лидеров и офицеров российских сил, действующих в Сирии. Новые военные учения проходят в рамках подготовки к будущим военным столкновениям с террористами.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Военные формирования сирийской правительственной армии, развернутые в юго-восточной сельской местности Идлиба, воспользовались перемирием в регионе и провели обучение по легким и средним вооружениям предполагаемых целей противника.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в провинции Идлиб после крупномасштабной военной операции, проведенной сирийской правительственной армией три месяца назад. Операция, проведенная при поддержке российских войск, завершилась освобождением всей северной части Хамы, а также возвращением стратегического города Хан-Шейхуна под контроль официальных сирийских властей.

Ранее сообщалось, что военные формирования, дислоцированные в окрестностях сирийского Хан-Шейхуна, провели минометную подготовку по позициям противника, чтобы увеличить продуктивность этого оружия, что необходимо при стрельбе по террористическим объектам до начала любой атаки пехоты.

Инженерные подразделения сирийской правительственной армии также провели специальное обучение, заточенное на поиск минных полей и самодельных взрывных устройств, используемых боевиками «Джебхат ан-Нусра» для того, чтобы помешать армии продвинуться дальше. Джихадисты установили тысячи СВУ и мин на границах районов, которые они контролируют, в ожидании любого предстоящего наступления САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.