Путин призвал страны БРИКС активнее проявлять себя в ООН

Бразилиа, 14 ноября. Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС более активно брать на себя лидирующую роль в ООН. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании БРИКС-2019 в Бразилии.

«Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН. Нам нужно более активно заниматься продвижением позитивной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем», — отметил он.

По мнению Путина, прежде всего странам БРИКС необходимо выработать международные стандарты по противодействию терроризму. Речь идет не только о предупреждении возможных атак, но и борьбе с распространением террористической идеологии в Интернете. Кроме того, во время следующего саммита БРИКС, который будет проходить в России, Москва намерена поднять вопрос о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Напомним, что в 2020 году Россия будет принимать сразу два крупнейших международных саммита — БРИКС и ШОС. Глава государства поручил правительству обеспечить необходимое финансирование.

БРИКС — объединение пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое было создано в 2006 году в ходе Петербургского международного экономического форума. Целью организации является укрепление политических и экономических связей. Отметим также, что все участники БРИКС являются наиболее быстро развивающимися крупными странами, имеющими большую ресурсную базу.