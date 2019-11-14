Путин назвал главные темы саммита БРИКС в России

Бразилиа, 14 ноября. Саммит БРИКС в 2020 году пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития». Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании БРИКС-2019 в Бразилии.

«Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события — саммита БРИКС в Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах», — отметил он.

Путин также добавил, что в следующем году Россия намерена поднять тему международной кооперации в рамках борьбы с терроризмом и отмыванием денег.

Напомним, что в 2020 году Россия будет принимать сразу два крупнейших международных саммита — БРИКС и ШОС. Глава государства поручил правительству обеспечить необходимое финансирование.

БРИКС — объединение пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое было создано в 2006 году в ходе Петербургского международного экономического форума. Целью организации является укрепление политических и экономических связей. Отметим также, что все участники БРИКС являются наиболее быстро развивающимися крупными странами, имеющими большую ресурсную базу.