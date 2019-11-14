Мемориальную доску Геннадию Селезневу установят в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Мемориальную доску, посвященную памяти российского государственного и политического деятеля Геннадия Селезнева, торжественно откроют в Санкт-Петербурге 21 ноября.

Мемориальная доска государственному деятелю и почетному профессору факультета журналистики СПбГУ Геннадию Селезневу будет установлена на фасаде ректорского флигеля на Университетской набережной. Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоится 21 ноября в 10 утра.

Российский политический и государственный деятель, бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев скончался в июле 2015 года. В 1974 году Селезнев окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. До прихода в политику возглавлял газету «Комсомольская правда», а затем был одним из лидеров КПРФ. В 1993 году Селезнев был избран в первый созыв Госдумы, а в 1996 году стал спикером парламента. С апреля 1999 года являлся членом Совета безопасности РФ.