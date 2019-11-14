У каждого государства есть своя история становления, где-то древняя, где-то полная войн и конфликтов, а где-то историю государства можно сравнить с историей успеха. Американцы очень гордятся тем, что за меньше чем за 300 лет из отдаленной колонии они со сравнительно небольшими потерями смогли построить «процветающее» государство, которое является примером для всего остального мира. Однако так ли это на самом деле?

До того как Америка была открыта Колумбом, на ее территории проживало от 65 до 112 млн индейцев. Из них до 20 млн проживало на территории современных Соединенных Штатов без учета Аляски. Сегодня же в США живет чуть более 6 млн коренных американцев, 4 из которых находятся на территории Аляски. Таким образом, из 20 млн осталось два с небольшим. Иначе говоря, будущие американцы уничтожили 9 из 10 индейцев, проживающих на данных территориях.

Уничтожение местного населения

Как же колонистам удалось совершить столь масштабный геноцид коренного населения? Достаточно просто и так же бесчеловечно. Американцы устроили первый в истории экоцид, который привел к массовой гибели индейцев. Для этого они использовали все доступные им методы: отравление источников питьевой воды, спаивание, распространение инфицированных оспой и прочими болезнями товаров, банальное физическое уничтожение. Однако самым эффективным способом массового убийства индейцев стал экоцид. Вместо охоты на индейцев они начали массовый отстрел бизонов и выжигание их пастбищ. А, как известно, бизоны составляли основу питания коренных американцев, и эти действия колонистов привели к их массовой смерти от голода.

Кто еще пострадал

Коренные американцы не единственный народ, который стал жертвой тотального экоцида. В 20-м веке уже вьетнамцы смогли в полной мере познакомиться с тем, как США несут демократию, уничтожая не просто людей, а саму среду их обитания. Все знают о дефолиантах, которые уничтожали леса и приводили к мутациям у живущих в них мирных вьетнамцев, но мало кто знает о целых подразделениях в армии США, которые занимались исключительно тем, что превращали плодородные поля и вечнозеленые джунгли в выжженную, перепаханную и абсолютно непригодную для жизни территорию.

На сегодняшний день в мире нет однозначной позиции о том, какую ответственность должны несли главы государства за экоцид, однако, среди специалистов есть мнение, что это преступление должно быть равным геноциду или даже более.

Напомним, более чем за 10 лет американского присутствия во Вьетнаме около 4,8 млн вьетнамцев подверглись ошеломляющему воздействию дефолианта «Агент Оранж». И если в первом поколении мирных жителей эти последствия проявлялись в основном в высоких показателях различных форм рака, то у следующих поколений все было еще хуже. В настоящее время десятки тысяч людей страдают серьезными врожденными дефектами: расщеплением позвоночника, детским церебральным параличом, физическими и интеллектуальными недостатками, а также отсутствием или деформацией конечностей.