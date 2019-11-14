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Россия выступает за общую борьбу стран БРИКС с финансированием терроризма, заявил Путин

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Россия во время председательства в БРИКС выступит за общую борьбу с терроризмом, заявил Путин

Бразилиа, 14 ноября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита стран — участниц БРИКС, рассказал о планах России во время председательства в организации.

«Российское председательство планирует плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов, полученных преступным путем», — рассказал российский лидер. 

Кроме того, по словам Путина, РФ намерена предложить инициативы по налоговому, таможенному и антимонопольному направлениям. Президент РФ выразил уверенность, что такое взаимодействие будет полезным для реализации общих целей стран — участниц организации.

Напомним, Россия будет председательствовать в БРИКС в 2020 году. БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Группа была образована в 2006 году, ЮАР стала ее членом в 2010 году. 

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