Навальный кропает «расследования» для КПРФ и «Яблока», оставшись без западных денег

Москва, 14 ноября. Одиозный блогер Алексей Навальный не оправдал ожиданий западных спонсоров минувшим летом. После провала на выборах в Мосгордуму и неудавшихся несогласованных акций в столице «оппозиционеру» пришлось искать новые источники финансирования, но уже среди российских политиков.

По мнению публициста Дмитрия Пучкова, ради наживы Навальный плодит «бездарные расследования». О том, что основатель скандального ФБК остро нуждается в деньгах, свидетельствуют его встречи с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным и петербургским парламентарием Максимом Резником, отмечает «Политэксперт».

Пучков также обратил внимание, что сейчас в стане так называемых «оппозиционеров» начинается грызня и терки: каждый хочет «вылезти и отгрызть себе грант», а вот будущее России этих лиц совсем не волнует. Пучков напомнил о бывшей протеже Навального Любови Соболь, которая теперь стала для него обузой.

«Она точно такая же бестолковая, как Навальный, такая же никчемная и никому не нужная», — уверен он.

Пучков напомнил, как Соболь подделывала подписи в избирательных листах для выдвижения в МГД, использовала данные умерших москвичей, устраивала истерики в МГИК.

«Если ты так начинаешь свою политическую деятельность, то лучше уйди и не показывайся! Дальше будет только хуже», — подчеркнул он.

По данным Федерального агентства новостей, Соболь до конца этого года уйдет из ФБК. Пучков указал и на то, что сотрудников ФБК подозревают в отмывании огромной суммы денег, а в октябре организацию внесли в список иноагентов из-за получения траншей из США и Испании.

Естественно, на фоне всех этих событий Навальному ничего не оставалось как начать «побираться» среди российских политиков, в частности, пытаться договариваться с членами КПРФ и «Яблока» и кропать заказные расследования против конкурентов членов этих партий.

«Если ты разоблачаешь коррупцию, то органы суда и следствия должны получать в руки живой материал, по которому «бери гражданина» и сажай. Ничего подобного в так называемых расследованиях Навального ни разу не было. Он абсолютный бездарь и не понимает, что делает», — заметил Пучков.

Писатель уверен, что беготня Навального по коммунистам и «яблочникам» говорит о том, что «даже работа со школьниками накрылась медным тазом и ему нужно искать новые ходы, где деньги взять». Пучков подчеркнул, что ни одно «расследование» Навального не поможет ему добиться успеха в политике.