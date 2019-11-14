В Госдуме осудили акт вандализма в армянской церкви со стороны депутата из Армавира

Депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов 12 ноября совершил акт вандализма, закрасив черной краской находящуюся на территории армянского храма мемориальную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин, комментируя его поступок, заявил, что вопрос необходимости сохранения или демонтажа доски должен быть решен путем внутриармянской дискуссии без участия русских.

Городские власти и Союз армян России должны были самостоятельно демонтировать мемориальную доску до 11 ноября, однако сделано этого не было, что и побудило депутата Виноградова решить вопрос самостоятельно.

Как считает Константин Затулин, акт вандализма со стороны армавирского депутата показывает ситуацию, когда «услужливый дурак опаснее врага».

«Действительно, есть разные мнения о Гарегине Нжде, т. к. фигура противоречивая для нас. Но для армян он остается националистом, который всю жизнь боролся с турками. При этом он справедливо считал их виновными в геноциде армянского народа в годы Первой мировой войны. Поэтому у него были сложные отношения с советской властью. СССР тогда помогал Турции, отказавшись одним первых декретов от турецкой Армении. Но это относится к тому периоду», — заявил Затулин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нжде действительно вступил в «определенного рода отношения» с Германией, говорит Затулин, но то, что ему приписывают, – «полная ерунда».

«Ндже никакого отношения к формированию воинских частей Вермахта не имел. Он боялся, что на стороне Адольфа Гитлера против СССР рано или поздно выступит Турция. Вследствие чего повторятся ужасы армянской резни на Кавказе», — объяснил он.

Нжде не может быть героем для россиян, но «надо быть бездумным российским депутатом «армавирского разлива», чтобы в армянской церкви прийти и уничтожать доску», раскритиковал поступок местного парламентария Затулин.

«Не русский должен высказываться по этому поводу — если армяне откажутся от памяти Нжде, то тогда это будет внутриармянская дискуссия. А когда мы проникаем на территорию церкви, то ничего кроме вреда межнациональным отношениям это не приносит», — добавил депутат.

Ранее своим мнением о ситуации поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин, призвав избегать двойных стандартов в оценке исторического наследия и памятников. Он подчеркивает, что армяне – единоверцы русских, а Армения – союзник России по ОДКБ, поэтому официальные лица должны бережно относиться к ценностям армянского народа и осуждать проявления вандализма

«Армяне являются для нас, русских, единоверцами. Мы сегодня также не переживаем самые лучшие времена в связи с попытками расколоть Русскую православную церковь. Надо помнить о том, что Армения является надежным другом и партнером России. Это закреплено юридически, так как Армения входит в ОДКБ с первых дней основания данной международной организации», — сказал депутат в интервью ИА «Реалист».

Отметим, что 14 ноября председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции о признании геноцида армян Османской империей. Член республиканской партии рассказал, что встретился с Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом и обсудил с главами государств создание Турцией зоны безопасности в Сирии. Кроме того, американский сенатор отметил, что выступает против резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего». Грэм выразил надежду, что Турция и Армения смогут самостоятельно разобраться в вопросе признания геноцида.