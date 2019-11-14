«Народные новости» готовы отстаивать в суде свою позицию по секс-скандалу с Вишневским

Москва, 14 ноября. Издание «Народные новости» опубликовало текст полного ответа на запрос корреспондента РБК с просьбой прокомментировать позицию редакции в отношении депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, которого бывшие студентки РГПУ имени Герцена обвинили в домогательствах.

Ранее в «Народные новости» поступил запрос журналиста РБК в Петербурге касательно скандала с Вишневским. Редакция предоставила развернутый комментарий с просьбой привести его в материале РБК без правок и сокращений. Однако в результате была опубликована только часть комментария. Издание «Народные новости» считает это нарушением журналистских принципов и профессиональной этики.

В связи с этим редакция «Народных новостей» опубликовала полный текст своего ответа на присланный РБК запрос касательно позиции издания по делу Вишневского. В ответе подчеркивалось, что редакция готова отстаивать свою позицию и правоту в суде. С позицией медиагруппы «Патриот» по данной теме можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.

Напомним, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает парламентарий, обвинила его в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ опубликовали «Народные новости». Сам Вишневский в разговоре с корреспондентом издания заявил, что письмо является неправдой и он его не комментирует.

Позже ФАН опубликовало письмо от девушки по имени Алина, в котором содержался рассказ, как она, будучи студенткой, тоже стала жертвой домогательств со стороны преподавателя, которым был петербургский политик Борис Вишневский.

Добавим, Федеральное агентство новостей также запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем. Кроме того, обращайтесь к нам во всех случаях, если вам есть, что рассказать по этой теме.