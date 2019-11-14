Серябкина рассказала, как Темникова избила ее в лифте и укусила за подбородок

Москва, 14 ноября. Известная певица Ольга Серябкина (Molly) рассказала о конфликте, который произошел у нее с бывшей коллегой по группе Serebro Еленой Темниковой. По словам девушки, после одного из концертов Темникова неожиданно набросилась на нее с кулаками, когда они находились в лифте.

«Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно», — вспоминает Серябкина, выступая на шоу «Алена, блин!».

Molly добавила, что Темникова успела плюнуть в нее и укусить за подбородок. Экс-участница Serebro призналась, что боялась дать сдачи, поскольку считает себя физически сильнее. Сразу же после инцидента она обратилась к продюсеру Максиму Фадееву, рассказав ему о случившемся. При этом Серябкина не стала уточнять, что могло послужить причиной для подобной агрессии.

Отметим, что СМИ ранее писали о романе между певицами, однако Темникова опровергла эти слухи. Певицы работали вместе в составе группы Serebro, которая была создана в 2006 году Максимом Фадеевым.

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