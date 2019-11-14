Эрдоган заявил, что Турция не откажется от российских «Триумфов» под давлением США

Анкара, 14 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Вернувшись из Вашингтона, турецкий президент еще раз подчеркнул, что Анкара не изменила свое решение по С-400, несмотря на давление со стороны США.

«Нам важно, что в нашей системе безопасности есть С-400, — приводит слова Эрдогана телеканал NTV. — Мы купим и С-400, и Patriot, поскольку диверсифицировано развиваем нашу систему обороны. Такая стратегия у наших вооруженных сил».

Он отметил, что считает «категорически неправильным» предложение Вашингтона полностью отказаться от российских систем, которые, по мнению президента США Дональда Трампа, создают угрозу для турецко-американских отношений.

«Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot», — констатировал президент Турции.

Эрдоган также заявил, что не поддерживает политику, в которой нужно выбирать, кто враг, а кто друг.

«Есть такие политики, которые спрашивают у меня, кто враг — США или Россия. Я не хочу врагов, — объяснил свою позицию турецкий президент. — Я хочу быть друзьями и с Америкой, и с Россией. Мы к этому стремимся и делаем соответствующие шаги. И это некоторых беспокоит».

Напомним, в 2017 году Анкара и Москва заключили контракт на поставку Турции полкового комплекта С-400. Стоимость сделки составила 2,5 миллиарда долларов. Документ предполагает частичную передачу турецкой стороне технологий производства. Соглашение вызвало недовольство со стороны Вашингтона, который неоднократно шантажировал и угрожал Турции, требуя отказа от контракта.

Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля этого года. Через несколько дней США заявили, что это делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35.