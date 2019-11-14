Более 18 тысяч беженцев были эвакуированы из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Дамаск, 14 ноября. Порядка 18 тысяч сирийских беженцев были эвакуированы из лагеря «Эр-Рукбан» благодаря совместным действиям России и Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Юрий Боренков.

«По состоянию на 14 ноября текущего года, из лагеря «Эр-Рукбан» вышли 18 тысяч 270 беженцев» — сообщил Боренков.

Он также добавил, что власти Сирии создали все необходимые условия, которые способствуют возвращению сирийских мирных жителей к местам прежнего проживания.

Боренков напомнил, что сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» находится на подконтрольной американским военным территории. По его словам, американцы препятствуют эвакуации мирных жителей Сирии из лагеря беженцев.

«Американской стороной вопрос эвакуации беженцев постоянно затягивается», — отметил Боренков.

Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» находится в сирийской провинции Хомс. Лагерь расположен на территории 55-километровой «зоны безопасности», которая была создана вокруг американской военной базы «Ат-Танф». К концу 2018 года на территории лагеря находились более 50 тысяч беженцев, которых американские военные использовали в качестве живого щита.

Благодаря усилиям властей Сирии и РФ из лагеря были эвакуированы порядка 14 тысяч беженцев. В настоящее время беженцы находятся в центрах временного размещения, которые расположены на территории сирийских провинций Хомс и Дамаск.