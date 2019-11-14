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Гендиректор ЧОП задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

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Гендиректор ЧОП задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

Москва, 14 ноября. Генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» был задержан после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Гендиректор ЧОП помещен в изолятор временного содержания. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в благовещенском колледже.

Руководителя «Сириус-А» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Расследование трагедии в Благовещенске продолжается.

Гендиректор ЧОП задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

Напомним, утром в четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате один человек погиб, трое пострадали.

Ранее ФАН стало известно, что устроивший в благовещенском колледже стрельбу юноша собирался расправиться только со своими обидчиками. По словам источника агентства, других студентов он предупредил о стрельбе.

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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