Гендиректор ЧОП задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

Москва, 14 ноября. Генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» был задержан после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Гендиректор ЧОП помещен в изолятор временного содержания. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в благовещенском колледже.

Руководителя «Сириус-А» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Расследование трагедии в Благовещенске продолжается.

Напомним, утром в четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате один человек погиб, трое пострадали.

Ранее ФАН стало известно, что устроивший в благовещенском колледже стрельбу юноша собирался расправиться только со своими обидчиками. По словам источника агентства, других студентов он предупредил о стрельбе.