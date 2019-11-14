Бортников прокомментировал возможность репатриации боевиков ИГ в Россию

Москва, 14 ноября. Россия будет определяться по вопросу о репатриации в страну боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) с российским гражданством только после проверки данных людей. Об этом сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

Журналисты спросили, готова ли Россия принять обратно своих граждан, которые ранее примкнули к террористам в Сирии. В ответ Бортников сообщил, что сначала эти боевики должны быть профильтрованы местными властями и правоохранительными органами.

«После этого мы тогда будем определяться. А так, чтобы взяли и поехали — мы категорически против», — цитирует слова Александра Бортникова ТАСС.

Он также прокомментировал возможность возвращения в Россию детей боевиков с гражданством РФ.

«То, что касается детей, — это другое», — добавил Бортников.

Ранее командующий курдскими отрядами SDF Мазлум Абди заявил, что вооруженные формирования сирийских курдов не могут постоянно следить за пленными боевиками «Исламского государства». По его словам, курды ранее обращались к странам Европы с просьбой забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГ1 в Сирии, и судить их на своей территории или организовать международный трибунал, однако эти призывы остались неуслышанными.

Напомним, в середине октября силы сирийской правительственной армии прибыли в город Айн-Исса после ухода из населенного пункта курдских формирований. Позже в СМИ появились сообщения, что боевики SDF перед отступлением из региона выпустили террористов из лагеря в Айн-Иссе.

Кроме того сообщалось, что в октябре из лагеря «Аль-Хол», также заполненного пленными террористами «Исламского государства», сбежали несколько жен боевиков. Военный эксперт Александр Перенджиев выразил уверенность, что курдские формирования отпустили жен сторонников ИГ по команде из США.

С 9 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она была нацелена на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь шла об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе SDF, которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.