В Совете Федерации развеяли слухи о создании «третьей базы РФ» в Сирии

Российские военные перебросили транспортно-боевые вертолеты на авиабазу близ города Камышлы на северо-востоке Сирии, в провинции Хасака. Вместе с вертолетами с российской авиабазы «Хмеймим» были переброшены ракетно-пушечные комплексы ПВО «Панцирь», способные обеспечить защиту как от крупных высотных целей, так и от ракетных ударов боевиков.

Первый вертолетный отряд был переброшен в четверг. Авиация и силы прикрытия размещены на территории местного аэропорта. Появление российской авиации в непосредственной близости от зоны американской оккупации в северо-восточной Сирии существенным образом меняет баланс сил в регионе.

#BREAKING : #Russian Armed Forces creates a helicopter base on the site of the civil airport of the #Qamishli city, after the withdrawal of #US troops. pic.twitter.com/aRnljxVtlQ — Conflict Intelligence Network ???? (@ConflictTeam) November 14, 2019

Аэропорт Камышлы имеет взлетно-посадочную полосу длиной в 3,6 километра. На севере Сирии нет большей ни одной воздушной гавани такой мощности. Целый ряд изданий, как отечественных, так и зарубежных — в том числе ливанское агентство Al Masdar и британское Asharq al-Awsat — объявили, что РФ создает новую, третью по счету базу в Сирии. Якобы российские военные ведут переговоры об аренде аэропорта «Камышлы» на 49 лет — аналогично сроку аренды авиабазы «Хмеймим».

Между тем российские военные официально заявили, что база в Камышлы будет использоваться лишь в качестве авиационной комендатуры — базы для регулярного воздушного патрулирования сирийско-турецкой границы — транспортные и боевые вертолеты ВКС РФ накануне уже провели патрулирование в зоне действия операции «Источник мира».

Как выяснило Федеральное агентство новостей, фейк о «аренде третьей базы для ВКС РФ в Сирии» запустила 3 ноября небезызвестная «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) — базирующаяся в Лондоне политизированная мониторинговая организация, которая собирает информацию от источников со всей Сирии. Давно известно, что SOHR во многих случаях крайне некритично относится к поставляемой источниками информации, принимая на веру заявления любых неправительственных медиаресурсов.

Стоит отметить, что по версии SOHR «российская база» в Камышлы должна стать «ответом» на действия Пентагона, который спешно создает две новые базы на окраинах Камышлы — в районе городов Аль-Кахтания и Хемо. После переброски войск подальше от северной границы Сирии, Пентагон сосредоточился на контроле нефтегазовых месторождений на северо-востоке провинции Хасака. Видеозаписи с колонной США, следующей через Аль-Кахтанию, распространяются в социальных сетях. Таким образом САА, российские силы и американские оккупационные войска разместились на расстоянии считанных километров в северо-восточной Сирии.

Нет никаких поводов не доверять заявлениям Минобороны РФ о создании авиационной комендатуры в Камышлы, отметил сенатор Владимир Джабаров в разговоре с Федеральным агентством новостей. Появление всего шести автомобилей российской армии и трех вертолетов ВКС РФ стало для западных СМИ поводом для столь громких выводов. В то же время Пентагон перебрасывает в северной Сирии сотни единиц боевой техники и грузовиков — однако медиа на Западе даже не обсуждают это, словно незаконное присутствие американских военных в Сирии является чем-то нормальным.

«Я привык доверять официальным сообщениям министерства обороны и МИД РФ, поэтому не вижу целесообразности в том, чтобы комментировать такие сообщения. Однако хотел бы отметить: Россия сказала, что размещает временно — значит, так и сделает. Что будет дальше, покажет время, — объявил парламентарий. И кроме того: американцы там разместились для «охраны» сирийской нефти — но весь мир молчит, принимая это за должное, хотя войска США в принципе там находятся противозаконно. А тут наши вертолеты, которые помогают обеспечивать безопасность мирного населения Сирии — вдруг их так напугали. Так что пускай не волнуются».

Член Совета Федерации подчеркнул — в корне неправильно говорить о какой-либо подготовке России к военному противостоянию США в Сирии.