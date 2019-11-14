Осуждавшие Слуцкого либералы запустили кампанию по спасению Вишневского после секс-скандала

Российская оппозиция в любом даже самом грязном скандале или аморальной истории всегда будет стремиться выгородить своих коллег и сторонников. В обратной же ситуации при малейшем подозрении на неудачи или ошибки политических оппонентов они тут же начнут атаковать и вести компрометирующую медийную кампанию.

Двойные стандарты по методичке

Политический телеграмм-канал «Люди и Звери» заметил интересную особенность в реакции представителей так называемой несистемной оппозиции и связанных с ними политиков и медиаресурсов на содержательно один и тот же скандал, только с участниками из противоположных политических секторов: думской партии «ЛДПР» и партии «Яблоко».

Речь идет об эпизоде 2018 года, связанного с домогательствами депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналистам и харассменте депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Бориса Вишневского к студенткам РГПУ им. Герцена. Петербургский депутат, работая по совместительству преподавателем в университете, обвиняется в домогательствах к юным ученицам, о чем стало известно из письма выпускницы, отправленного в издание Nation News.

Возмущение авторов вызвал комментарий Дмитрия Гудкова, сына лишенного мандата депутата Госдумы в 2014 году Геннадия Гудкова, который защищает Вишневского и отмечает его «безупречную репутацию» по скандалу о домогательстве.

Однако в 2018 году, когда обвиняли «недружественного» для Гудкова депутата Слуцкого в харассменте к журналисткам, он отмечал в интервью изданию «Сноб», что «нельзя быть политиком и защищать Слуцкого». По его мнению, «не нужно ничего решать <…> просто выгнать его с волчьим билетом, сказать, что депутаты против насилия».

Заступиться за Вишневского решил и его коллега из Псковской области Лев Шлосберг, который также не одобрял поведение Слуцкого год назад, хоть и не высказывал своей позиции открыто.

Но в случае с коллегой он не поскупился на слова и выпустил большую публикацию о честности и неподкупности депутата, а все обвинения назвал специальной заказной кампанией в СМИ, не имеющей никакой связи с реальностью.

Примечательно, что тезисы у заступников абсолютно одинаковые, что наводит на мысли о заказном характере «реабилитирующей» Вишневского волны публикаций. Везде пишется о предвзятости опубликовавших информацию о домогательствах СМИ и «безупречной репутации» депутата. Даже выражения строятся очень похоже.

«Ручные» СМИ и журналисты

Издание «Фонтанка.ру» также опубликовало материал о секс-скандале, где помимо общего «благородного» фона о Вишневском, несколько раз указала на отсутствие доказательств в «странной кампании». Интернет-газета, в частности, отмечает «безапелляционный» заголовок сюжета федерального телеканала «Россия 24» о данном событии.

Однако в феврале 2018 года «Фонтанка», описывая ситуацию с депутатом Слуцким, в момент, когда еще не было принято никаких решений, выдала не менее громкий заголовок.

В данном случае причины защиты Вишневского еще более очевидны – статью на «Фонатанку.ру» писала Мария Карпенко, автор телеграмм-канала «Ротонда». Ранее Вишневский в обмен на услуги помог журналистке распространить запрос на финансовую помощь в Телеграмм.

Вот так российский либерализм демонстрирует свою приверженность к свободам и правам граждан, — оправдывая своего соратника и очерняя политического оппонента по одному и тому же поводу. К сожалению, применение «двойных стандартов» — уже обыденная практика российской оппозиции.

Стоит отметить, что в скандале появилась новая жертва, которая направила письмо в редакцию ФАН и рассказала, как преподаватель намеренно «завалил» ее на зачете, а затем стал распускать руки в уединенной обстановке.