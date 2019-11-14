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Песков заявил, что телефонные переговоры Путина и Эрдогана согласовываются моментально

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Песков заявил, что телефонные переговоры Путина и Эрдогана согласовываются моментально

Москва, 14 ноября. Телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируются. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что беседы по телефону между лидерами двух стран обычно согласовываются очень быстро. 

«Телефонные разговоры с Эрдоганом согласовываются моментально, очень оперативно. Пока нет точных договоренностей», — пояснил он.

Отметим, что Эрдоган совершил поездку в США, где у него состоялась встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Переговоры прошли на фоне обострения отношений между двумя странами.

Турецкий лидер лично вернул американскому коллеге его письмо, в котором тот призывает политика «не быть дураком». Он также выразил сожаление в связи с тем, что США продолжают поддерживать террористов в Сирии.

9 октября Турция объявила военную операцию против курдов и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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