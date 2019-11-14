Минобороны РФ заявило, что стабилизация обстановки в Сирии зависит от вывода войск США

Москва, 14 ноября. Ситуация на территории Сирии может стабилизироваться только после полного вывода американского контингента из страны. Соответствующее заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР Мизинцев указал на необходимость «передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии».

«Считаем, что стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии», — подчеркнул Михаил Мизинцев.

По его словам, незаконное присутствие Соединенных Штатов на территории Сирийской Арабской Республики «препятствует восстановлению контроля правительства Сирии над всей территорией страны».