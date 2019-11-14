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Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция Путина

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Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция Путина

Москва, 14 ноября. Пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина запланирована на вторую половину следующего месяца, Кремль в ближайшее время объявит аккредитацию для представителей СМИ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Она (дата. — Прим. ФАН) уже определена, мы скоро объявим. Вторая половина декабря», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер обратится с посланием к Федеральному собранию в следующем году.

Напомним, что прошлая пресс-конференция главы государства Владимира Путина состоялась 20 декабря в Москве. За почти 4 часа российский президент успел ответить на 66 вопросов 53 журналистов.

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