Ковитиди подсказала Украине, чем заменить напрасные хлопоты по поводу Крымского моста

Угрозы Киева «отреагировать» на начало железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив вызвали в России, по меньшей мере, удивление. О неуместности и нелепости бессмысленных угроз уже заявили многие российские политики. Заявления Украины вызвали резкое неприятие и в Крыму.

Напрасные хлопоты Киева по поводу Крымского моста жестко осудила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Киевским властям давно уже пора перестать заниматься популизмом, им просто необходимо начать думать о людях, живущих на Украине, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту никак не влияет на рост благосостояния украинцев. Крымский мост, максимально обеспеченная безопасность крымчан и гостей полуострова, увеличение туристического потока в Крым, наш новый аэропорт имени Ивана Айвазовского, трасса «Таврида», возрождение сельского хозяйства, в том числе виноделия и садоводства — эти и множество других вопросов — Украины никак не касаются. Это вопросы другого государства — Российской Федерации».

Тем более, что у Украины есть чрезвычайно серьезные проблемы, отметила сенатор. Поэтому, чем рассуждать о чужих делах, которые киевских властей не касаются, им пора начать думать о своих гражданах, думать о том, как исправить ситуацию у себя дома.

«Киевская власть не замечает происходящих на Украине критических процессов, — говорит собеседница ФАН. — Напомню о настоящей экологической катастрофе, грозящей Украине из-за системной вырубки и вывоза за рубеж лесов в Карпатах и Закарпатье. Напомню о печально известных «буковинских плешах» на месте варварских вырубок, которые четко просматривается из космоса».

На этом фоне заявления Киева, что Крымский мост якобы «вредит» экологии, — ложь и ханжество, считает член Совфеда.

«Киев «обеспокоен» Крымским мостом, тогда как темпы вырубки леса на Украине достигли 15 миллионов кубометров в год, а лесистые Карпаты через двадцать лет рискуют превратиться в засушливую пустыню, а восстановление леса будет стоить Украине миллиарды долларов, — подчеркивает Ковитиди. — Почему-то в Киеве отнюдь не показывают обеспокоенности и в связи с налаженной работой шведской компании Black Earth Farming («Фермерство на черноземе»), которая буквально за бесценок системно скупает и вывозит чернозем с территории Украины. Вывоз за рубеж чернозема из Полтавской и Херсонской областей уже фактически поставлен на поток, а международные экономисты оценили украинские земли в триллион долларов».

Это системное разграбление Украины, но тут киевские власти хранят олимпийское спокойствие, посетовала сенатор.

«За разбазариванием богатств Украины наблюдают люди и фонды, оборотные капиталы которых исчисляется миллиардами долларов, на фоне которых объемы кредитов МВФ, выделяемых Киеву, выглядят просто мизерно. Украине нужно крепко подумать: что же происходит в стране, и на кого опираться в будущем. Им пора думать, как сохранить страну и людей. Напомню, огромная часть украинского населения трудится в России и в странах Европы, пересылая деньги родным, и не торопится вернуться домой — на Украину. Вот о чем надо думать властям Киева, а не предаваться напрасных хлопотам по поводу Крымского моста», — резюмировала Ольга Ковитиди.

В конце декабря стартует железнодорожное пассажирское сообщение между двумя столицами — Москвой и Петербургом — и городами Крыма. Фирменные поезда «Таврия» будут следовать через Крымский мост из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что вхождение Крыма в состав РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что «крымский вопрос» закрыт окончательно и бесповоротно.