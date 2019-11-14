Гамбург парализован тракторами — фермеры протестуют против новых правил о навозе

Германию снова трясет: там второй раз за последние две недели бастуют фермеры, перекрывая грузовиками и тракторами улицы и дороги. На этот раз забастовка фермеров парализовала Гамбург. Так представители фермерских хозяйств со всей Германии почтили своим вниманием конференцию по окружающей среде, которая проходит в этом немецком городе.

В результате наплыва фермеров, которые приехали на собственной технике, центр Гамбурга оказался на какое-то время полностью парализован, сообщает оказавшийся в эпицентре событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Трактора забастовщиков украшены плакатами, общий смысл надписей, что работа на земле — самая важная в мире.

«Извините, я бы тоже сидел дома», — написано на одном из транспарантов.

Но отсидеться дома не получается — более четырех тысяч тракторов заполонили Гамбург: так немецкие фермеры протестуют против навязывания жестких правил и ограничений, вводимых правительством по требованию Европейского Союза. Среди ограничений одно из самых обсуждаемых — новые правила по накапливанию и хранению навоза, с которым фермеры привыкли обращаться по старинке.

«Из-за всех этих новомодных требований наше натуральное молоко становится невыгодно производить: закупочная цена ниже, чем стоимость нормальной минеральной воды», — пожаловался корреспонденту ФАН один из участников акции.

Предыдущая аналогичная забастовка фермеров, так же парализовавшая Гамбург и другие города, проходила в Германии 22—23 октября. Тогда на акцию в Ганновер съехалось более двух тысяч тракторов. Фермеры расставили свои машины в форме звезды в центре города, парализовав движение. Несколько окрестных дорог в течение нескольких часов дорог были перекрыты. Еще несколько тысяч фермеров на тракторах приняли участие в акции, которая состоялась в Бонне. Забастовки фермеров прошли также в Рендсбурге, Ростоке и других городах Германии.

Немецкие фермеры протестуют не только против ограничений ЕС, но и против пакета мер федерального правительства в области сельского хозяйства. Они отказываются подчиняться новым правилам, в том числе касающимся накапливания, хранения и использования навоза и содержания животных. Фермеры говорят, что у них нет возможности привести свои хозяйства в соответствии со всеми новомодными требованиями и жалуются на убытки.