Пособники запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1 из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии приехали в США обсудить «борьбу с терроризмом». Цинизм коллаборации Вашингтона с ПНС Ливии особо подчеркивает то, что засевшие в Триполи боевики связаны не только с запрещенным в России «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ), но и с другими запрещенными в РФ группировками — «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 и «Джебхат-ан-Нусра» .

Приехавшую в США делегацию из Триполи возглавляют непосредственно замешанные в связях с террористами главы так называемого МИД ПНС Ливии Мухаммад Сияла и так называемого МВД ПНС Ливии Фатхи Башага. Высокопоставленных ливийских террористов уже приняли представители Госдепартамента и Минобороны США, Агентства безопасности по вопросам развития и Объединенного комитета начальников штабов американской армии.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин объяснил, почему США, которые на словах борются с террористами, на деле принимают их в Вашингтоне как родных.

«Фатхи Башага, как и другие признанные лидеры террористического сообщества, представляют особый интерес для Вашингтона, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эти персонажи — не только проводники стратегии дестабилизации в различных регионах мира, но и «ответственные» за упрочнение в них влияния США. Нефтяные ресурсы, наркотики, торговля людьми и человеческими органами — вот сферы, для которых подходят эти смертоносные союзники Штатов. По факту, США, любящие создавать различные «блоки», уже сейчас могут стать основателями «Международного террористического альянса», контролирующего пространства от Севера Африки до китайской границы».

Южная и северная границы этого террористического альянса под эгидой США еще пока не определены и могут простираться не только до африканских тропиков, но и до Германии, Швеции, а, порой, и Москвы, предупреждает политолог.

«Что же получают носители террора в столице «самого демократического государства»? — Ответ прост: деньги, инструкции, специалистов, внимание СМИ. «Теневое НАТО», благодаря своей сетевой разветвленности, превращается в реального мирового игрока, за которым стоит пока что сильнейшее государство мира», — с горечью констатировал Антон Бредихин.

Напомним, глава так называемого МВД ПНС Ливии Фатхи Башага — непосредственный пособник террористов ИГИЛ. Ему подчиняется группировка RADA, занимающаяся похищением людей, которых содержат в частной тюрьме «Митига» в нечеловеческих условиях. Именно там в течение полугода без суда в пыточных условиях удерживают двух российских граждан — сотрудников социологической службы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

То, что террористы из так называемого ПНС Ливии называют своим МВД, на самом деле является сборищем бандитов и карателей, рассказал Федеральному агентству новостей политический аналитик Владимир Соловейчик.

«МВД ПНС Ливии — это настоящий сброд из карателей, бандформирований и наемников. Охрана незаконного правительства, засевшего в Триполи, — это сборище бандитов, связанных с террористическими организациями, что-то наподобие нынешней Службы безопасности Украины (СБУ) и современной украинской полиции», — считает Владимир Соловейчик.

1 Организация запрещена на территории РФ.