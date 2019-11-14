Ракетные комплексы ПВО «Панцирь-С» прикроют вертолеты ВКС РФ на севере Сирии

На севере Сирии в аэропорту города Камышлы был развернут российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», сообщает телеканал «Звезда» Минобороны РФ, возглавляемого генералом армии Сергеем Шойгу.

Ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны призван охранять вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые были перебазированы на аэродром «Камышлы» с российской авиабазы «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия.

Как рассказали в Минобороны РФ, это первая группа боевых вертолетов ВКС РФ, которая будет расквартирована на севере Сирии. Боевые машины поступили в распоряжение авиационной комендатуры ВКС РФ, которая находится в аэропорту «Камышлы».

«С земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь», — добавили в ведомстве.

По мнению зампреда комитета по обороне Юрия Швыткина, размещение современных всепогодных средств ПВО там, где действует российская авиационная комендатура, с военной точки зрения — абсолютно правильное и оправданное решение.

«В данном случае речь идет об улучшении взаимодействия между российскими наземными и воздушными подразделениями, выполняющими боевую и миротворческую миссию в Сирии. Как вы знаете, в район сирийского города Камышлы уже переброшены вертолеты ВКС РФ, которые будут осуществлять патрулирование, в том числе прокладывать и охранять маршруты движения российской военной полиции, которая также осуществляет патрулирование этих районов. Цель патрулирования чрезвычайно важная — обеспечение безопасности находящихся там людей — в первую очередь — гражданского населения, проживающего на этой территории», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» — это современное средство противовоздушной обороны наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, а также от наземных и надводных угроз, в том числе в условия плохой видимости и в зоне работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее появилась информация, что транспортно-боевые вертолеты ВКС РФ расширили территорию воздушного патрулирования на севере Сирии. Воздушное патрулирование силами вертолетов ВКС РФ проходит на малых высотах, не превышающих 50 метров. Мероприятия будут способствовать в том числе развертыванию в этом регионе гуманитарной миссии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум, согласно которому было начато совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Патрулирование сирийской стороны границы с Турцией за пределами операции Анкары «Источник мира» по договоренности в Дамаском совместно осуществляют подразделения российской военной полиции и сирийская пограничная служба.