В Бенгази прошел парад выпускников института МВД Ливии

В Сети появилось видео парада в честь окончания обучения полицейских кадетов в Бенгази. Участниками торжественного шествия стали более 1500 офицеров МВД Временного правительства в Тобруке.

More than 1500 police cadets graduated yesterday. The parade took place in Libya’s second largest city Benghazi. #Libya pic.twitter.com/EGeVImSuY0 — LibyaReview (@LibyaReview) November 13, 2019

Как сообщает информационный портал Libya News, в институте подготовки полицейских в городе Бенгази состоялась церемония по случаю окончания обучения полицейских кадетов МВД Временного правительства Ливии в Тобруке.

Глава информационного управления министерства внутренних дел майор Тарик Раджаб аль-Харраз заявил, что число выпускников института полицейских составило 1574 человека.

Аль-Харраз пояснил, что выпуск партий сотрудников полиции «последовательно происходит в рамках укрепления роли полицейских учреждений и получения «свежей крови» для восстановления стабильности и поддержания безопасности в Ливии».

В церемонии приняли участие министр внутренних дел, советник Ибрагим Бушнаф, директор Главного управления централизованной безопасности полковник Салах аль-Хафифи, директор по безопасности Бенгази полковник Адель Абдулазиз, а также ряд командиров сил безопасности и должностных лиц Временного правительства в Тобруке.

Выпуск более полутора тысяч офицеров полиции произошел на фоне продолжающейся операции против террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В ней принимают участие Ливийская национальная армия и другие силовые структуры Временного правительства в Тобруке. По неподтвержденным сообщениям некоторых СМИ, бороться с террористами ливийцам помогает ЧВК «Вагнера».

Напомним, ранее пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что операция в районе ливийской столицы Триполи продолжается и не остановится, пока город не будет свободен от террористов.