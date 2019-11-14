Генерал РФ заявил, что США продолжают грабить Сирию, «охраняя» нефтяные месторождения

Москва, 14 ноября. Власти США под предлогом защиты нефтяных месторождений Сирии продолжают грабить республику и финансировать антиправительственные группировки, заявил генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

Он констатировал что американская сторона и ее союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. Часть американского контингента вернулась на территорию Заевфратья якобы для охраны нефтяных месторождений, добавил Мизинцев.

«На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики», — пояснил он на заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в САР.

По его словам, американцы, которые находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска, пытаются доказать легитимность своего присутствия в стране, чтобы сохранить возможность «безнаказанного разграбления» Сирии.

Министерство обороны России ранее обнародовало кадры, которые доказывают преступные действия США на севере Сирии. По ним видно, что американцы при содействии курдских боевиков, которые захватили часть САР по предлогом борьбы с ИГ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), незаконно добывают нефть в Сирии и вывозят в другие страны.

Кроме группировок курдов, США помогают грабить Сирию наемники из Blackwater. По информации Федерального агентства новостей, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой частной военной компании. По мнению экспертов, наемники прибыли в Сирию для оказания помощи Вашингтону по созданию условий нестабильности для дискредитации власти САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.